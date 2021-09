LEGENDE: Rapper Tupac Shakur, her avbildet i 1993.

Tupacs «drapsbil» til salgs for 15 millioner kroner

Den som vil sikre seg bilen Tupac satt i da han ble truffet av de dødelige skuddene i 1996, må bla dypt i lommeboken.

Av Catherine Gonsholt Ighanian

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

25 år har gått siden rapperens liv endte, brått og brutalt. 7. september 1996 ble Tupac Shakur skutt fire ganger mens han satt i bil i Las Vegas.

Seks dager senere døde 25-åringen på sykehuset. Gjerningspersonen er aldri blitt tatt.

Bilen, fra BMW 7-serien på 90-tallet, er tidligere blitt solgt for over 12 millioner kroner. Når det noe makabre klenodiet nå er lagt ut for salg igjen, er det til en enda høyere sum – nemlig 14,6 millioner kroner.

BILEN: Denne BMW-en satt den berømte rapperen i da han ble skutt.

På nettstedet Celebretycars.com, som auksjonerer bort BMW-en til høystbydende over den gitte summen, ligger all informasjon – som blant annet at alle skader er reparert, og at den er nylakkert.

Kulehullene på den ene døren er altså ikke lenger synlig.

Kjøretøyet var i sin tid leaset av Tupacs rappevenn Marion Suge Knight (nå 56) og hans plateselskap Death Row Record. Det var Knight som var sjåfør den fatale kvelden.

KNight sitter for øvrig fengslet, dømt for å ha kjørt på og drept en mann i 2015.