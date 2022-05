TIL LANDSTREFF: Cezinando skal spille konsert på russetreffet i Stavanger i helgen.

Cezinando spiller på russetreff i helgen

Konserten blir den første etter det ble kjent at artisten er siktet for fem luksustyverier.

Av Maren Olava Ask Hütt

Cezinando har tilstått grovt tyveri. Han er siktet for fem tyverier av designmøbler og interiør og må møte i Oslo tingrett i en tilståelsessak 16. mai.

I helgen er han blant artistene som skal opptre når russ fra hele landet samles i Kongeparken utenfor Stavanger. Opptredenen blir den første han gjør siden det ble klart at han er blant de siktede i en omfattende tyverisak av designmøbler, kunstverk og luksusklær.

Artistens forsvarer har tidligere sagt 26-åringen angrer dypt.

– Han har tilstått alle forhold og angrer dypt på de aktuelle hendelsene, sa Larsen til NRK i mars.

Konserten går som planlagt

– Vi har kun lest om dette i media, opplyser pressekontakt for Landstreff Stavanger, Aasmund Lund til VG.

Lund forklarer at de har en kontrakt med Cezinando om at han skal gjennomføre en jobb hos dem, og at den går som planlagt.

– Vi legger oss ikke opp i straffeutmålingen av Cezinando.

VG er blant mediene som har skrevet om siktelsen mot Cezinando. Artisten tilstår å ha deltatt på tyveriraidene hvor designmøbler til 380.000 kroner ble stjålet.

– Om det er tilfellet at det stemmer, så er det veldig trist for han, sier Lund i Landstreff Stavanger, og legger til:

– I mediene kommer det frem at Cezinando angrer på det han har gjort og skal ta sin straff.

Landstreff Stavanger sier de har mottatt oppdatering fra management til Cezinando, om at artisten angrer på det som har blir gjort.

LANDSTREFF: Russ fra hele landet reiser i helgen til Kongeparken på russetreff. Bildet viser busser og biler samlet i Kongeparken i 2018.

Landstreff Stavanger foregår i Kongeparken i Ålgård, en liten halvtimes kjøretur utenfor Stavanger.

Ifølge arrangør Lund Gruppen sin hjemmeside samles 15.000 russ fra hele landet der. I tillegg til Cezinando, skal også artister som Karpe, Sigrid, Broiler og Matoma spille på treffet. Totalt står det over 40 artister på listen til russetreffet, som i år feirer 35-årsjubileum.

«Cez 4 prez, statsminister og konge»

I presentasjonen av Cezinando som artist, på Landstreff Stavanger sine hjemmesider står det «Cez 4 prez, statsminister og konge».

VG har spurt om det er Landstreff Stavanger selv som står bak ordlyden, og om dette i så fall reflekterer deres syn.

– Det er et uttrykk ungdommen bruker, som vi har videreformidlet på våre kanaler, svarer pressekontakt Lund.

«Cez 4 prez» var navnet på Cezinandos første EP, fra 2012.

CEZ 4 PREZ: Slik er ordlyden på Landstreff Stavangers nettside.

VG har prøvd å komme i kontakt med Cezinandos management «Little Big Sister» uten å lykkes.