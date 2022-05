ÆRLIG: Martine Halvorsen (24) deler egne opplevelser om kropp på Instagram.

Martine Halvorsen er lei av å holde inn magen

Influencer Martine Halvorsen (24) ønsket ikke lenger å kaste bort tid på å tro at hun ikke var fin eller bra nok, noe som resulterte i et oppgjør med egen usikkerhet.

Av Maja Mathilde Nilsen

Nylig delte Halvorsen for sine 82.800 følgere på Instagram om hvordan hun hadde brukt flere år på å finne unnskyldninger for hvorfor hun ikke kunne gå i kjole – og spesielt tettsittende.

– Fordi jeg synes at enhver kvinne der ute fortjener å føle seg vel, og ubegrenset. Det er så mange som kler seg etter hva artikler forteller dem eller etter fordommer, og ikke for seg selv. Jeg gjør det for meg selv, og for alle der ute som trenger en påminnelse om at de kan gå i akkurat hva de vil! Og at de duger, forteller hun til VG.

Halvorsen er allerede godt kjent for å være ufiltrert og åpen gjennom sin egen podkast «Sykt Ærlig Med Martine», bokutgivelser og på sosiale medier.

Nå deler influenceren fortløpende videoer om usikkerhet, kropp og klær på Instagram – noe som har resultert i en miniserie som hun kaller «What i wanna wear this summer». Der inspirerer Halvorsen andre til å gå med det man selv ønsker – uavhengig av kropp eller fasong.

– Responsen har vært overveldende! Jeg fikk tilsendt et bilde av en dame på 53 år som ikke har gått i kjole siden hun gikk ut av videregående, på grunn av videoene.

Jakten på «det perfekte»

Sommeren spesielt kan være en vanskelig tid for mange, og flere streber etter den såkalte sommerkroppen.

Den årlige UNG2022-rapporten til Opinion viser at 4 av 10 ofte føler på kroppspress.

Halvorsen forteller at dette er en tid der man konstant blir fortalt hvordan man burde se ut og hva man kan endre på. Dette mener hun gjør det enda vanskeligere å gjøre jobben med å akseptere den man er og hvordan man ser ut.

– Jeg har ikke tall på hvor mange somre jeg har brukt på å holde inn magen, dekke meg til eller på å akutt skulle bli perfekt, og det er fryktelig slitsomt.

UNG2022-undersøkelsen er basert på en landsrepresentativt kvantitativ undersøkelse i målgruppen 15–25 år med 1027 respondenter fra 2021. Opinion har i tillegg intervjuet til sammen over 70 unge i alderen 15 til 25 år spredd over hele Norge for å få bedre innblikk i hverdagen til dagens unge.

I undersøkelsen kommer det fram at de unge opplever at skjønnhetsidealene blir mer krevende å strekke seg etter. Flere jenter har slanket seg sammenlignet med 2020, samtidig som flere gutter også har tatt slankepiller, steroider, kreativ eller lignende.

En motreaksjon

Parallelt med unges jakt på perfekte kropper har det vokst frem en motreaksjon. På sosiale medier florerer det av ulike kroppspositive kontoer. Disse deler «ærlige» bilder med mål om å normalisere ulike kropper.

UNG2022: Tove Botnen er seniorrådgiver i Opinion og ansvarlig for UNG-studien

– Kroppspresset er faktisk et av de områdene som har forbedret seg noe under pandemien. Dette kan henge sammen med denne motreaksjonen som en del unge forteller at bidrar til å senke kroppspresset, forteller seniorrådgiver i Opinion og ansvarlig for UNG-studien, Tove Botnen.

Hun forteller at flere unge de har snakket med også aktivt går inn og følger eller avfølger kontoer for å sørge for at de ikke blir eksponert for usunne kroppsidealer eller noe som får dem til å føle seg dårlig med seg selv.

– Så vi ser en økt bevissthet rundt akkurat dette.

Halvorsen ser også på denne motreaksjonen som noe viktig, da særlig for de yngre.

– Fordi det er den som er ekte, realistisk og sammenlignbar. Jeg er meg, og det får søren meg være godt nok, selv om vi lever i en verden som konstant forteller oss noe annet.

Hun oppfordrer derfor til at man denne sommeren skal prøve å ikke tenke så mye over hvordan man ser ut.

– Kanskje heller tenke på hvor deilig det er å bade, gå i sanden, subbe rundt i gresset, få fregner på nesen, kjenne vinden i håret og nyte? Livet er altfor kort til at du skal kaste bort nok en sommer på å ikke ha det bra. Fordi du ser ut som du gjør. Du trenger ikke å skamme deg, gjemme deg eller kle på deg.

– Instagram er ikke ekte. Det er du, og du er flott, avslutter Halvorsen.