INGEN GRUNN TIL Å GLISE: Sam Smith, her avbildet under Lollapalooza i 2019, står for ukens glatteste og mest kyniske låt.

Ukens låter: Sam Smith, A1 og The War On Drugs

… samt en nydelig coverversjon signert det norske landslaget i americana: Et utvalg av ukens viktigste låter er herved anmeldt.

Av Marius Asp

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

The War On Drugs – «I Don’t Live Here Anymore»

Den første singelen fra det kommende The War On Drugs-albumet var en ørliten skuffelse. Tittelsporet, derimot, viser med all tydelighet hvorfor Adam Granduciel og hans artillerister treffer verdens rockefans med sine storslåtte og heartland-infuserte amerikanske fantasier. Grunntonen i «I Don’t Live Here Anymore» lener seg kanskje mot Springsteen, mens skamløsheten og 80-tallsvibbene vekker assosiasjoner til alt fra M83 til Def Leppards «Hysteria». Inspirert vokalhjelp fra Lucius løfter denne hymnen ytterligere mot stadiontaket.

A1 – «Spiders»

I serien «comeback som muligens ikke er hundre prosent nødvendige» stiller den norsk-britiske kvartetten A1 sterkt denne fredagen. «Spiders» er en forholdsvis tynn suppe av en melodi, utstyrt med en pussig tekst der edderkopp-metaforene melkes for det de er verdt – uten at tematikken helt matcher den joviale låten. Det tidligere boybandet høres ut som seg selv, for så vidt. Men overskuddet fra hits som «Caught In The Middle» har forvitret, og tiden har for lengst løpt fra dette uttrykket.

The Northern Belle – «Chicago»

The Northern Belle spiller musikk enkelte luringer har døpt «nordicana», og Oslo-septetten er i dag ute med det konsise og fine albumet «The Women In Me». Et av høydepunktene er tapningen av Sufjan Stevens’ moderne klassiker «Chicago», med en gjesteliste helt utenom det vanlige – her bidrar nemlig Darling West, Malin Pettersen, Signe Marie Rustad, Louien og Ida Jenshus(!). Resultatet er nydelig, selv om – eller kanskje nettopp fordi – denne versjonen erstatter originalens intrikate og ambisiøse kammerpop med en mer intim twang.

Kehlani – «Altar»

Tredjealbumet «Blue Water Road» ankommer først i vinter, men Kehlani Parrish – en av de mest spennende r&b-artistene i USA akkurat nå – skubber med denne førstesingelen forventningene oppover med forsiktig, men stødig hånd. «Altar» utfolder seg gradvis over et løst groove og oppleves nesten impresjonistisk – litt som å våkne gradvis fra en god drøm når du har sovnet i solen. Den ville nok med andre ord ha vært enda mer effektiv om den kom for to-tre måneder siden, men blir likevel god å varme seg på når det mørkner utenfor.

Sam Smith & Summer Walker – «You Will Be Found»

Det føles absurd å tenke på i 2021, men Sam Smith lånte stemmen sin til den kanskje sterkeste klubblåten som ble gitt ut det forrige tiåret – Disclosures gjennombruddssingel «Latch», som nærmest egenhendig brakte lengsel og romantikk tilbake til dansegulvet. De ni årene som passert siden den gang har briten tilsynelatende brukt på å bli så intetsigende og døll som overhodet mulig. Med selvhjelpspuddingen «You Will Be Found» – hentet fra den kommende filmatiseringen av tenåringsmusikalen «Dear Evan Hansen» – nås et nytt lavmål: Dette er åleglatt, kynisk gospelpop, fullstendig ribbet for hjerte og sjel. At r&b-talentet Summer Walker har blitt lurt med her, gjør bare det hele enda tristere.

Burning God Little – «Vi kan sette fyr på hele skiten»

Drum n’ bass på nordnorsk? Hvorfor ikke? Den Oslo-baserte Tromsø-artisten og -produsenten Martin «Burning God Little» Hartgen har vaket i elektronika-undergrunnens øvre sfære i en årrekke. Med den vakre, overrumplende og subtilt ekstatiske singelen «Vi kan sette fyr på hele skiten» fortjener han å rykke opp en etasje – minst. En eventuell dropp må du imidlertid vente på remiksen for å få.