Raja med nytt pengedryss

Abid Raja deler ut nær 200 ferske millioner og kommer med et siste valgkampløfte; å automatisere filminsentivordningen.

Av Stein Østbø

Det betyr i praksis at alle kvalifiserte søkere til ordningen vil få støtte der Tom Cruise og «Mission:Impossible»-franchisen i fjor stakk av med hele potten på 68 millioner kroner.

– Ordningen tiltrekker seg internasjonale filmproduksjoner til Norge og bidrar til investeringer, arbeidsplasser og verdifull kompetanse i norsk filmbransje, sier Raja.

Utenlandske produsenter kan søke om å få refundert inntil 25 prosent av produksjonens godkjente kostnader, altså kostnader som påløper i Norge og utbetales til norske skattytere.

– Det er bra at Tom Cruise kommer til Norge for å filme, men jeg vil at flest mulig skal komme til Norge for å filme her. Dette tjener Norge på, fordi filmproduksjoner etterlater seg store penger der de kommer, det er bra for lokalt næringsliv, og det gir reklameverdi verdt milliarder, sier Raja om sitt ferske og kanskje siste valgkamputspill.

Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsperson, Anette Trettebergstuen, er imidlertid ikke imponert.

– De har hatt åtte år å gjøre det på. Ap har foreslått det i alle budsjett. Det eneste som er sikkert er at det er Ap som vil levere på filmpolitikk og gjøre ordningen regelstyrt, mener Trettebergstuen.

OMSTRIDT SELFIE: - Nei, jeg skammer meg ikke over å ha møtt han. Jeg har sett at enkelte har forsøkt å hånliggjøre at jeg møtte Tom Cruise og tok selfie, men selvsagt skammer jeg meg ikke over det, sier Abid Raja til VG.

Regjeringen foreslår å øke bevilgningene og tilsagnsfullmaktene til film- og dataspillfeltet med til sammen 60 millioner kroner. I budsjettet foreslår regjeringen:

Bevilgningsøkning på 18 millioner kroner til Filmfondet, hvorav 10 millioner forbeholdes mangfold og internasjonalisering, og 8 millioner til dataspill.

31,5 millioner økning til filminsentivordningen, 7,5 millioner til regionale filmsentre og 3 millioner til å styrke Norsk Filminstitutt (NFI).

Scenekunst styrkes med 20 millioner.

Abid Raja kommer også med en runde koronapenger som skal brukes til å holde aktiviteten i gang utover høsten i kultursektoren: