STOLT: Kathrine Sørland poserer på nyinnkjøpt hyttetomt på Sørlandet.

Se kjendisenes sommerbilder

VG har dykket ned i Instagram – her er noen av sommerglimtene vi fant.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Norske kjendiser tilbringer sommeren i inn- og utland.

Kathrine Sørland (42) opplyste til VG i midten av juli om at hun og ektemannen Andreas Holck (52) – og parets sønn – er på vei til Thailand.

Men tidligere i måneden kunne modellen og TV-kjendisen begeistret melde at familien har gått til anskaffelse av hyttetomt på Sørlandet.

«Wiiiiiii! Her skal det bygges! Hytta står ferdig om et år. Gleeeeeedings», skrev Sørland under Instagram-bildet av seg selv i stolt positur.

– Hyttetomten står i Sørlandsleia i Tvedestrand og er ferdig neste høst, skriver Sørland i en tekstmelding til VG.

– Men nå blir det to uker i Thailand med et par dager i Singapore, legger hun til.

UTSIKT: Kathrine Sørland beundrer landskapet hun kan nye til fulle om et år.

Ida Fladen (36) fikk med seg Slottsfjellfestivalen i Tønsberg sammen med Vegard Harm (26). Da overnattet hun i Stokke – nærmere bestemt i barndomshjemmet til Harm:

«Våkna på barndomsrommet til @vegardharm kl 13.45. Han hadde dratt på vors, så jeg chilla med moren hans, Bodil. Kl 16 kjørte Bodil meg på fest. Det var litt flaut i den kjolen, men det gikk bra», skriver hun under Instagram-bildet av seg selv.

Arif Nassor Salum (36), bedre kjent under artistnavnet Arif, er en av de store suksessene i norsk musikk det siste tiåret. Denne sommeren har rapperen så langt vært på Neon Festival, Miniøya, VG-lista og Stavernfestivalen.

På Instagram uttrykker han sin kjærlighet for festivaler:

«Det jeg elsker mest med festivaler er at vi, arrangørene, teknikerne, og musikken, klarer å samle så mange forskjellige mennesker på et sted. Være med venner, familie, artister man beundrer og ser opp til», skriver 36-åringen etterfulgt av en bildeserie fra Stavern og et siste bilde av han og kjæresten, Helene Noor.

Prinsesse Märtha Louise (50) delte dette bildet fra Spania 14. juni. Mens yngstedatteren Emma Tallulah Behn (13) hadde sprangridning på programmet, ser det ut til å ha blitt litt mer ferie og fritid på mamma Märtha, Maud Angelica (19) og Leah Isadora (17).

«Vaycay», skriver prinsessen.

Det gikk ikke knirkefritt for influencer Kristin Gjelsvik (35) da hun ankom feriestedet Albir i Spania i midten av juli:

«Dag 2 uten koffert. Mangler alt! Når kan jeg dra på shopping på forskringsselskapets regning?» skriver hun.

Niklas Silseth Baarli (33) og mannen Benjamin (31) ser ut til å ha unnet seg en utlandsferie i sommer. Temperaturen skal ifølge programlederen være i høyeste laget:

«Kliss klass kluss på 160 grader pluss. Vipps så harru knekkebrød», skriver Baarli på Instagram.

I starten av juli satte Jan Thomas (55) og Harlem Alexander (34) snuten mot en «velfortjent ferie» i Mexico, etter mye kluss for å komme seg avgårde.

På Instagram ser det ut som kjæresteparet nyter finværet ved kysten av Puerto Vallarta.

«Som vi koser oss. Er mest i vannet for den som lurer», skriver Harlem Alexander.

Nygifte Vendela Kirsebom (55) og Petter Pilgaard (42) tilbragte hvetebrødsdagene på øya Veierland i Vestfold. I midten av juli gikk ferden videre til Hällestrand i Västra Götaland.

«Når ektemannen låner solbrillene mine», skrev Vendela under denne selfien av seg og Petter:

Skuespiller Emilie Skolmen (29) har lagt ut bilde av seg og sin syv måneder gamle sønn.

«Jon og jeg», skriver hun – og opplyser med det at den lille gutten bærer samme fornavn som oldefar – Emilies berømte, avdøde bestefar – Jon Skolmen.

Bildet er tatt i Helsingør i Danmark:

Artikkelen oppdateres gjennom sommeren.

Ida Fladen og Kristin Gjelsvik er tilknyttet Max Social, som er et heleid profilbyrå i VGTV AS. VGs redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette. Redaksjonen står fritt. Oversikt over bindinger for profiler som gjør oppdrag for VG ligger her.