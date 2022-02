STJERNEMØTE: Noah Valen-Utvik fikk god kontakt både Tobi Brown (t.v.) og KSI.

Møtte YouTube-stjernene i Sidemen

– KSI er en hyggelig kar, sier Noah Valen-Utvik (18).

Av Håvar Bremer

18-åringen, som går siste året på videregående, har siden oktober jobbet for gruppen på Instagram.

I slutten av forrige uke ble han flydd over til London for å være med på åpningen av gruppens matsjappe.

– Det var mye jobb, sier Valen-Utvik, som dokumenterte åpningen på story på Instagram.

Dagen etter var det konsert med KSI, som utvilsomt er den største stjernen i Sidemen.

28-åringen, som egentlig heter Olajide ‘JJ’ Olatunji, toppet i sommer listene med sitt nye album og har over 30 millioner følgere på YouTube.

– Hyggelig kar

– Jeg fikk snakket med alle syv gutta face to face. De var utrolig hyggelige folk. Jeg har chattet med dem før, men første gang jeg møtte dem.

– KSI er en hyggelig kar. Han har såpass suksess at man kunne tro han var litt høy på seg selv, men han var heller det motsatte.

PÅ SCENEN: KSI i aksjon på Wembley Arena.

Etter konserten foran 12.000 på Wembley Arena fredag var Valen-Utvik og en kamerat invitert på etterfesten, der 18-åringen fikk jeg seg en prat med KSI.

Flytter?

– Jeg gikk bort til ham og sa at det var jeg som styrte Sides-kontoen på Instagram. Jeg har postet noen morsomme bilder av han som har gått ganske så viralt, så han kommenterte det: «Er det du som postet det bildet!?».

Han vurderer nå om han skal flytte over til London på fast basis etter videregående for å jobbe for Sidemen på fulltid, eller om han skal studere. Han forteller at han har fått høre at han er ønsket med videre.