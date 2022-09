JETSETT: Jenny Stray Spetalen (f.v.) og Sophie Stray Spetalen på veldedighetsgalla i regi av LuisaViaRoma og Unicef i desember 2021 på St. Barts.

Spetalen-søstrene eier hver sin Oslo-bygård

Milliardærarvingene deler flittig bilder av sine egne jetsettliv på Instagram. Nå har Jenny og Sophie gått inn i eiendomsmarkedet – med pappa Øystein Stray Spetalen (60) i styret.

Jenny Stray Spetalen (20) og Sophie Stray Spetalen (18) har den siste tiden blitt mer synlige i offentligheten gjennom sosiale medier. Til sammen har de nesten 60.000 følgere på Instagram.

Mens de fleste influencere med samme type følgerskare tjener penger på annonsesalg – og samarbeid med kjente merkevarer – er Spetalen-søstrene nå inne i et mer tradisjonelt marked: Eiendom.

Begge er blitt eneeier av hvert sitt holdingselskap, som eier aksjer i hvert sitt datterselskap – som igjen eier hver sin bygård på Oslos vestkant. Aksjene i de to datterselskapene som eier bygårdene er til sammen bokført til 169 millioner kroner i 2021.

– Begge disse gårdene ble kjøpt i 2020/2021. Disse eiendommene ble opprinnelig kjøpt av deres far, Øystein (Stray Spetalen), men det er tydelig at han har overført hundre prosent av eierskapet til sine barn, skriver eiendomsmegler Anders Langtind i Privatmegleren Ullevål i en e-post.

Langtind har spesialisert seg på bygårder i Oslo.

Ifølge Kapital er investor Øystein Stray Spetalen en av Norges rikeste med en formue på 4,5 milliarder kroner.

Nå drypper det også på døtrene:

Ifølge ferske regnskapstall til selskapet til lillesøster Sophie, Sss Capital Management AS, har selskapet hennes 140 millioner i eiendeler, hvorav 80 millioner er aksjer i selskapet som eier bygården i Oscars gate. Selskapet har en gjeldsandel på 60 prosent.

Jenny sitt selskap, P76 Holding AS, har eiendeler til over 110 millioner kroner, hvorav nesten 89 millioner er aksjer i selskapet som eier bygården i Parkveien. Selskapets gjeldsandel er 59 prosent.

I de to selskapene sitter deres far som styremedlem og styreleder.

VG har vært i kontakt med Øystein Stray Spetalen og spurt om han ønsker å kommentere denne saken. I en tekstmelding skriver han:

«Kommentar. Alt skal trykkes sammenhengende. Hva en pr kåt eiendoms megler og vg rampelys spekulerer i av privat anliggende kommenteres ikke av normale familier».

VG har kontaktet Sophie og Jenny Stray Spetalen og spurt hva som er planen for eierskapet fremover, men har ikke lykkes med å få en kommentar.

I de to datterselskapene som eier bygårdene i Oscars gate og Parkveien, er selskapenes eiendommer bokført til henholdsvis 60 millioner og nesten 22 millioner kroner.

Eiendomsmegler Langtind sier at bygårdene også kan være verdt mer enn det som kommer frem i regnskapene.

– Eiendelene (eiendommen) som er balanseført i regnskapet til et eiendomsselskap gjenspeiler ikke alltid den reelle verdien, da det er verdien på det tidspunktet eiendommen ble organisert som et aksjeselskap som vil «følge» den videre – uten å ta hensyn til en eventuell prisoppgang / verdistigning i markedet.

Det å eie en bygård gjennom et aksjeselskap er en vanlig eierform ifølge Langtind.

– Fordelen med dette er at hvis du en gang skulle selge bygården – altså selskapet som eier gården, vil en eventuell gevinst være skattefri inntekt til holdingselskapet som eide alle aksjene i selskapet som ble solgt.

På sine sosiale medier viser døtrene frem en luksuriøs livsstil. Det består blant annet av reiser med privatfly, røde løpere og yacht-ferier.

Jenny Stray Spetalen – med nesten 25.000 følgere – fra rød løper på filmfestival i Cannes:

Lillesøster Sophie skriver i sin biografi på Instagram med over 35.000 følgere at hun er norsk «singer/writer». Hun gjør det også stort på TikTok hvor hun har over 61.000 følgere.

På begge plattformene legger hun blant annet ut videoer av at hun spiller piano og synger.

I tillegg publiserer hun bilder av luksushoteller, champagne og eksklusive reisemål.

Her fra Monaco:

I et intervju med D2 Magasinet åpnet Sophie seg om hva hun ville gjøre i fremtiden – blant annet at hun ønsker å ta en sjanse ved å satse på artistkarrieren.

– Sannheten er at med musikk har man kanskje én prosent sjanse for å lykkes. Og det vet jeg veldig godt. Men jeg vil fremdeles ta den sjansen. Med utdannelse så har jeg et sikkerhetsnett. Hvis det ikke går, kan jeg bli advokat. Det er grunnen til at jeg hele tiden sjonglerer mellom musikk og skolearbeid, sa hun i intervjuet.