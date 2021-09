Status Quo-legenden Alan Lancaster er død: − Den perfekte bassisten

Alan Lancaster var hjørnesteinen i det ikoniske bandet Status Quo. Han etterlater seg flere generasjonsendrende hits og en stor fanskare.

Av Eirik Wichstad

Publisert: Nå nettopp

Alan Lancaster, som spilte bass og var med å grunnlegge det britiske rockebandet Status Quo, døde i eget hjem i Sydney 72 år gammel.

Kvartetten, som gikk under kallenavnet ’The Frantic Four’, var kjent for hits som ‘Rockin All Over the World’, ‘Whatever You Want’ og ‘In the Army Now’.

Hans nære venn Craig Bennett forteller i et oppslag på Facebook at Lancaster led av multippel sklerose, og at han var omgitt av familien da han sovnet stille inn.

Lancasters siste opptreden som fullverdig medlem av bandet var på den TV-sendte Live Aid-konserten på Wembley stadion i 1985, der andre musikknobiliteter som Queen, U2, David Bowie og Elton John også deltok.

Big Fat Mama

Musikkjournalist og forfatter Bård Ose har mange gode musikkøyeblikk å takke den britiske rockeren for.

– Jeg tror alle som er på min alder, fra 50 til 65, har et nært forhold både til Status Quo, og den besetningen som utgjorde bandet.

– Han var den perfekte bassisten på den tiden, og skrev mange av de beste sangene, sier Ose.

Tror de aller fleste på min alder som er musikkinteressert har et forhold til det bandet. Vi vokste opp med Led Zeppelin, Deep Purple og Status Quo. De var hakket mer kommersielle enn de andre, men vi hørte mye på dem, forteller Ose.

Bård Ose husker da han oppdaget den britiske rockeren for første gang.

Da Bård Ose så Alan Lancaster og Status Quo «headbange» for første gang var han solgt. – Vi digget de etter det, sier han.

– Det var faktisk helt tilbake til 1968, på et radioprogram som het ’Ti i skuddet’. Da spilte de sangen ’Pictures of Matchstick Men’.

Etter det forsvant de litt, forteller Ose. Det var da de begynte å spille psykedelisk pop.

Men så plutselig en dag flimret bandet foran øynene på Ose igjen gjennom fjernsynet.

– Da hadde de fått en helt annen stil. De stod med ryggen til, med langt hår og rykket på hodet mens de spilte ’Big Fat Mama’. Det var de som oppfant «headbanging», forteller Ose og klarer ikke la være å le når han tenker tilbake på det.

– Da ble Status Quo gjenoppdaget. Vi digget de voldsomt etter det, utbryter Ose.

Han forteller at bandet hadde sin periode med mye kokain og rus på 70-tallet. Så gikk det skeis. I 19 85 bryter Lancaster med bandet og vennene med det.

Særlig forholdet til vokalist og gitarist i samme band, Francis Rossi, var vanskelig.

– Da flyttet Lancaster til Australia. Han ble hentet tilbake i 1985 for å være med og spille inn albumet ’Back to Back’ i 1985. Etter dette roet han ned og spilte på noen klubber rundt om i Australia med et band som het ’The Party Boys’. Bortsett fra det gjorde han ikke så mye av seg, forteller Ose.

Siste gang han opptrådde på en scene var ved Status Quo-reunion-konsertene i 2013 og 2014.