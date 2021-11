SUKSESS: Skaper og regissør Hwang Dong-hyuk (i midten) instruerer skuespiller Lee Jung-jae (til høyre) i en scene under innspillingen av «Squid Game». Mange av rollefigurene i strømmesensasjonen er løselig basert på den sørkoreanske skaperens eget liv.

Bekrefter ny sesong av «Squid Game»

Skaper og regissør av «Squid Game», Hwang Dong-hyuk, bekrefter sesong 2 av tidenes mest sette Netflix-serie.

Av Hanne Hattrem

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det har vært så mye press og etterspørsel for en andre sesong. Så jeg føler nesten at det ikke gir oss noe valg. Men jeg vil si at det faktisk kommer en andre sesong, sier han i et intervju med Ap Entertainment.

Suksesskaperen Hwang Dong-hyuk forteller at hodet hans er fylt av planleggingsprosessen for øyeblikket.

– Men jeg synes det er for tidlig å si om når og hvordan. Jeg har ikke velutviklede planer for «Squid Game 2». Det er ganske slitsomt bare å tenke på det.

– Men jeg lover at Gi-Hun vil komme tilbake, og at han vil gjøre noe for verden.

I oktober sa Hwang Dong-hyuk, som til tross for at han mistet seks tenner på grunn av stress under innspillingen, vurderte en ny sesong.

– Hvis jeg skulle gjort det, ville jeg absolutt ikke gjort det alene. Jeg ville vurdert å bruke et forfatterrom og vil ha flere erfarne regissører, sier han nå.

Populær

Den sørkoreanske serien er den mest populære debutserien noensinne lansert på plattformen, ifølge Netflix. Forbes skriver at serien er mer enn dobbelt så populær som noen annen Netflix-serie i historien.

111 millioner seere har sett «Squid Game» de fire første ukene, noe som slår den forrige rekorden til «Bridgerton» med klar margin.

«Squid Game» er en dystopisk fortelling, der folk melder seg på dødelige barneleker for å vinne sårt trengte penger.

Det er første gang en koreansk serie klarer det i USA, skriver CNN Business.

Da Hwang Dong-hyuk kom på ideen til serien for over ti år siden, ble den ikke satset på fordi man mente serien var for rar og for fjern fra virkeligheten, forteller manusforfatteren.

Han har ifølge Forbes, uttalt at han ikke har tjent seg søkkrik på serien, fordi originalkontrakten med Netflix ikke hadde noen bonus knyttet til hvor godt serien kom til å prestere seermessig.

Strømmetjenesten selv vurderer verdien av høstens suksess-serie til 7,5 milliarder norske kroner.