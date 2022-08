KNUT VISER VEI: Hils på noen av deltagerne på den første utgaven av streamingekonsepstet «Camp Knut». Fra venstre: WakeWilder, Esfand, Lacari, Mizkif, Knut, Cyr, Tectone og Nmplol.

Norske Knut trener noen av verdens største streamere

I sommer reiste Knut fra Hamar til Texas for å trene noen av verdens største streamere. Den siste måneden har «Camp Knut» tatt internett med storm.

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Da Knut Spildrejorde (36) fikk en telefon fra USA midt på natten i 2021, hadde han umulig sett for seg hva han hadde i vente. Den siste måneden har over en millioner seere fulgt med daglig på Spildrejordes helt egne treningsleir, «Camp Knut». Målet er å lære noen av verdens mest populære streamere hvordan man trener kropp og mentalitet.

– Det har overgått absolutt alle forventninger, forteller Spildrejorde, som er kjent på streamingplattformen Twitch som kun «Knut».

«Camp Knut»

Opplegget er enkelt: Knut, som har erfaring som «amatør kroppsbygger», skal trene en gjeng verdenskjente streamere som «profesjonelle» i 30 dager.

Populære internettpersonligheter fra streamingnettverket OTK som Mizkif, Esfand og Cyr snur om på timeplan, diett og livet i en hel måned, under streng oppfølging av Knut. Hele reisen blir streamet for flere millioner seere hver dag på Twitch.

Verden rundt har ivrige seere fulgt med på «Camp Knut», og flere tar også utfordringen selv. Hele planen ligger ute på nett, slik at også folk hjemme kan trene med Knut og gjengen i Texas.

BAGASJE: Knut Spildrejorde har tatt med seg samboeren Jeanette til Austin i Texas, som ofte blir med på treningsøktene.

– Jeg får daglig meldinger fra folk rundt i verden som følger treningsplanen og har begynt å trene på grunn av «Camp Knut». For mange er det for første gang, og da er dørstokkmila ekstremt lang. Vi føler at vi har fått til noe positivt.

Går mot slutten, men mer på vei ...

Nå går streaming-konseptet mot slutten, og Knut håper hans siste uke som personlig trener i Texas fortsetter som en suksessen. Det er likevel lite som tyder på at oppturene stopper for «Camp Knut».

Denne uken får de nemlig hjelp av Hafþór Júlíus Björnsson, også kjent som The Mountain fra «Game of Thrones» og verdens sterkeste mann, til å avslutte treningsopplegget.

VERDENS STERKESTE MANN: Hafþór Júlíus Björnsson, som ofte blir regnet som verdens sterkeste mann, her i aksjon på «Camp Knut».

Knut røper også at en ny sesong allerede nå planlegges, som de håper blir bedre og større. På spørsmål om det blir en norsk versjon, stiller Knut seg åpen.

– Det er jo i utgangspunktet et simpelt konsept, så en norsk versjon kunne jo gått. Det hadde jo vært veldig gøy om vi fikk til «Camp Knut» på gullrekka!

Suksessoppskriften mener Knut likevel ligger i formatet.

– Det er viktig at det hele blir livestreamet og man får se deltagernes «vanlige» liv samtidig. Det skaper en nærhet til deltakerene som du ikke får til på andre måter. Det blir ekte reality, sier Knut.

– Vi har klart å samle en gjeng med forskjellig bakgrunn som skal gjøre alt 100 prosent. Det er utrolig å se hvor bra det hele har gått.

1 / 4 forrige neste fullskjerm

– Pusher komfortsonen

Alt fra strongman-konkurranser til yoga har stått på treningsplanen, der førstnevnte utpekes som et høydepunkt for både Knut og seerne.

Knut har observert at omstillingen av dietten har vært det vanskeligste for deltagerne, og understreker samtidig at det hele handler mer om helse og mentalitet enn bare styrketrening.

– Planen vi kjører her er ekstrem og deltagerne kjøres hardt, så opplegget er nok ikke for alle. Det er likevel viktig å pushe komfortsonen.

Og det er tydelig at mange har gjort nettopp det. Knut trekker fram deltager og streamer Lacari som en av dem som skiller seg spesielt ut.

– Han har gått fra å aldri ha trent før, til å gi full innsats. Det er inspirerende å se på, forteller Knut til VG.

Mizkif, eller Matthew Rinaudo som han egentlig heter, har også gjort en enorm innsats og har ikke lagt skjul på at konseptet har gjort inntrykk på livet hans.

– Enormt engasjement

Knut sluttet på deltidsjobb og studiene i 2019 for å bli streamer på fulltid, og har siden da blitt en av Norges mest populære streamere.

– «Camp Knut»-konseptet startet med at Mizkif (en amerikansk Twitch-streamer) ringte meg midt på natten og sa han ville trene. Da foreslo han å fly meg til Texas.

Planleggingen begynte å ta form i 2020. På grunn av pandemien ble opplegget likevel utsatt og utsatt, men ivrige seerne og fansene har jevnlig holdt liv i konseptet. I sommer lot det seg endelig gjennomføre.

– Det har vært et enormt engasjement, forteller Knut og sier at han har fått over 100.000 nye følgere på Twitch.

Knut, som streamer på engelsk og er kjent for sin særegne norsk-engelske aksent, har med tiden rukket å bli kjent med flere store internasjonale streamere. Han synes det er morsomt at han har blitt et slags symbol på Norge, spesielt på Twitch. Der er han blant annet kjent som «Noot», som i den muntlige uttalelsen av navnet hans.

– Jeg er jo en bygdetulling fra Hallingdal som har blitt sendt ut i verden, og nå er jeg plutselig representant for Norge i USA, sier Knut og ler.

Under kan du se en redigert versjon av første dag av «Camp Knut» på Knuts YouTube-kanal: