RÖYK S.: Röyksopp plukker med seg Astrid S. på det som vel må være deres siste låt før albumslipp i april. Astrid S. var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Ukens låter uke 12: Røyksopp med Astrid S., Spielbergs og Odesza

Et litt overraskende samarbeid med to store norske artister, et fredsrop fra Nico & Vinz og varm ensomhet fra Lykke Li er blant noen av ukens låter.

Av Tor Martin Bøe

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Røyksopp og Astrid S. - «Breathe»

Femte singel fra det første Röyksopp-albumet på åtte år er den andre Astrid S.-låten med navnet «Breathe». Rennbyggeren tar mikrofonen godt, men litt anonymt på en god, men litt anonym Röyksopp-låt som legger seg mot mildt anklagende«You Don’t Have a Clue» fra «Junior» (2009). Bare uten den varme gløden og optimismen Anneli Drecker tilfører der. Musikkvideoen er derimot helt altoppslukende nydelig.

Nico & Vinz - «Peace»

Et tilfeldig sammentreff eller en låt som faktisk setter og retter fingeren mot krigen mellom Russland og Ukraina? Uten å ha den minste peiling heller jeg mot det førstnevnte. Blant annet basert å den håpløse teksten om «I don’t wanna fight for nothing, I wanna fight for something». Et mørkt arrangement kan ikke redde dette fra å være årets mest naive låt.

Lykke Li - «No Hotel»

Hotell og sigaretter brenner ikke, og kjærligheten er et annet sted. Det er sorgen som ligger i bunn her. «No Hotel» høres ironisk nok ut som den er spilt inn på et hotellrom, med romsus og en meget ensom gitar som kun får litt svevende synthstøtte mot slutten. Mer trengs ikke når gråtestemmen til Lykke Li er på sitt sterkeste.

U LYKKE LI: Alle ordspill er brukt opp når Lykke Li er ulykkelig på hjemmekontor i LA. Kontoret var ikke tilstede da bildet ble tatt

Lady Friend - «Friendship on Paper»

Halvparten av fjorårets country-Spellemann, Anne Mette Hårdnes, har fått med seg to såkalte ringrever i Oslos musikkliv i et soloprosjekt som strekker seg mot «Band of Gold» og annen fin retrospektiv nytenking rundt gyllen vestkystpop. Brødrene Chris og Mats Engen er ringrevene - og trioen debuterer med en solid stemingskorrekt låt fra Hårdnes’ notatblokk. Den trenger noen runder før den setter seg, men da er den mer enn vennskap på papiret.

24kGoldn og Travis Barker «In my head»

Hadde dettte bare vært en smart cover av Antiloops ravehit «In my mind». Men neida. Til tross for å ha fått med seg Travis Barker (Blink 182-trommis, skateboarder, mediepersonlighet, verdens yngste 46-åring etc.) klarer ikke Golden Landis von Jones å kommer seg bort fra standardformularet sitt. Det er gull når det virker. Og bare tull når det skallesurrer som dette.

Tate McRae - «Chaotic»

Karrieren til Tate McRae bygger seg greit opp mot Olivia Rodrigo-nivåer. Både musikalsk og hitmessig. Selv om hun ikke har vært i nærheten av å toppe «You broke me first». «Chaotic» er en ballade i motsatt ende av låtittelen sin. Der hun synger langt forbi definisjonen av «fantastisk», mens resten er så ordinært at det er umulig å virkelig bry seg.

GULLRØD: Golden Landis von Jones elsker sin egen formel, med god grunn. Likevel klarer han ikke å bruke den til noe nyttig på denne ukens singel. Formelen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Døssi - «Jasmine, Darling»

Ingrid Døssland fortsetter å være en av disse i Bergen som nipper av et annet drikkevann enn oss andre. «Jasmine, darling» legger seg nok litt for tett mot selveste Aurora i enklelte av svingene. Teksten har også noen litt for enkle vendinger som man bare må ignorere. Den eksistensielle gleden og fryden som ligger i bunn her er uansett så Stina Nordenstam-skjør og sjarmerende at det er fint mulig å fortrenge.

Odesza med The Knocks «Love Letter»

Amerikanske Odesza roter seg mer og mer ned i den samme nedkjølte EDMen som Moby var en slik forkjemper for omtrent hundre år siden (1999). Dette samarbeidet med The Knocks er langt fra like interessant som Betty Lavette-samarbeidet fra tidligere i år. Men det var mer en dansbar homage enn dette som er så tett på kopi at det bare er den oppdaterte synthlydene som avslører at vi er i 2022.

Spielbergs - «Brother of Mine»

Angivelig hører «ingen» på indierock lenger. «Noen» må i så tilfelle skjerpe seg. Og for eksempel sjekke ut denne nydelig grumsestøyende gitarøseren fra et Norges beste bandnavn. Spielbergs høres selvsagt mer nittitall ut enn nittitallet selv, men i disse tider kan det være finere enn noensinne å tenke på nittitallet. For øvrig er dette en av ukens lengste låter, på tidligere ordinære fire minutter. For en utålmodig musikkverden.

I TILLEGG KAN DU HØRE PÅ

Det lovende norske soultalentet Elli, som lener seg så tungt mot Ariane Grande i «Closer» at man fort kan ta feil, og på lang sikt lett kan gå forbi sitt amerikanske vokalforbilde

Det bergenske unikumet Silja Sol som forener elektronika og indie som det manglende mellomleddet mellom Bendik og Gabrielle i «Vakre Vene».

De britiske progrockjazzfusioneksperimentalistene Black Midi som tolker Taylor Swifts «Love Story» med snøvlesax og baktung bass. Akkurat det vi ikke visste at vi trenger akkurat nå.