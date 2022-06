Durek Verrett om kritikken: − Jeg er fullstendig ferdig

I et lydklipp til VG tar Durek Verrett et nytt oppgjør med rasisme og norsk presse. Han trekker også frem at Kong Harald og dronning Sonja neppe ville ha godkjent forlovelsen med Märtha dersom de mente han var gal.

Prinsesse Märtha Louise og forloveden Durek Verrett fortalte i forrige uke om hat, dødstrusler og rasisme de skal ha blitt utsatt for etter forlovelsen deres ble kjent.

Verrett, også kjent som Sjaman Durek, skrev videre i en kommentar på Instagram tirsdag kveld:

– Jeg forstår at mine synspunkter kan være urovekkende for folket i Norge, men å bruke den kommentaren til å se bort fra rasismen i Norge viser hva som er det ekte problemet, skrev han.

VG tok kontakt med Verrett for å be han utdype det han skrev i kommentaren, og spurte samtidig hvilke av hans synspunkter som kan oppfattes som «urovekkende» – ifølge ham selv.

– Jeg føler at mange av synspunktene mine har blitt mottatt som urovekkende ut fra måten de er blitt presentert, svarer han i et lydopptak sendt til VG via Instagram.

– Folk har vanskeligheter med meg fordi de ikke forstår meg. De forstår ikke holdningene mine.

VILLE SAGT FRA: – Dersom jeg var en gal person, så er jeg sikker på at Kong Harald og Dronning Sonja ikke hadde ønsket at jeg giftet meg med datteren deres, sier Verrett til VG.

Han legger først og fremst skylden på pressen, som Verrett mener har skapt et inntrykk av ham som en «obskur» person:

– Det er derfor jeg aldri svarer pressen, fordi jeg synes det er latterlig, sier han til VG.

– Jeg er fullstendig ferdig. Denne samtalen er utslitt, og jeg har mye bedre ting å gjøre enn å gå frem og tilbake og forklare meg selv, sier han.

«Mikroaggresjon»

Verretts fikk hard medfart av Abid Raja (V) tirsdag kveld, som mente at det ikke var rasisme som la grunnlaget for kritikken. Raja beskyldte også Verrett for å dra «rasekortet».

– Det er alle hans uttalelser som sjaman blant annet om kreft og norske kvinners sexliv, som svekker hans troverdighet, sa Raja til VG.

I lydklippet til VG hevder Durek Verrett at han ikke hadde blitt kritisert i like stor grad dersom han hadde hatt en annen hudfarge, og kaller det en form for «mikroaggresjon».

– Når en person ringer meg, angriper meg, kommer med kommentarer, og gjør slike ting så er det på grunn av hudfargen min, sier Verrett til VG.

– Jeg har aldri opplevd så mye rasisme som jeg gjorde da jeg kom til Norge, sier han.

Du kan høre hva han sier om rasisme i Norge i videoen under:

Verrett har måttet håndtere stor pågang fra norske medier etter det ble kjent i 2019 at han og Märtha Louise hadde innledet et forhold.

Det samme året ble blant annet utgivelsen av Verretts bok «Spirit Hacking» stoppet av forlaget Cappelen Damm i Norge på grunn av kontroversielle uttalelser om barnekreft. I etterkant beskylde Verrett norske medier for mobbing.

Verrett mener at nordmenn prøver å ta det han sier inn i en vitenskapelig debatt – når han selv prøver å snakke ut fra et spirituelt ståsted.

Han mener at han blir misforstått, og viser til at andre personer gjennom historien også har blitt det – blant andre Albert Einstein, Thomas Edison, Wright-brødrene og Helen Keller.

– De var alle sammen genier. Folk var ikke klare til å lytte, lære, eller åpne seg opp til nye måter å tenke på. Og det er det jeg gjør – jeg åpner opp for å ha en samtale, sier han.

– Jeg håper at det norske folk en dag kan åpne opp og høre på andres synspunkter uten å dømme dem.

Han mener blant annet at nordmenn misforstår hva rasisme er. Du kan høre selv hva Durek sier her:

Forklarer «vaginaavtrykk»

Verrett redegjør samtidig for noen av de kontroversielle uttalelsene han har hatt tidligere, blant annet det om at kvinner med mange sexpartnere får et «avtrykk» i vaginaen.

– De gjør et poeng ut av det for å høres kløktige ut, men de har ikke engang spurt meg om hva jeg mener. Selvfølgelig får du ikke et fysisk avtrykk i vaginaen av å ha sex med menn, fordi det er en følelsesmessig, energimessig ting, sier Verrett til VG.

– Folk i Norge er ikke oppmerksomme på hvordan dette finnes i andre kulturer og i resten av verden, fordi Norge er som en liten boble, og alle liker å leve i sin egen lille boble, legger han til.

Verretts tidligere uttalelse om at han er en blanding mellom en reptil og en andromeda var derimot bare en spøk, ifølge han selv:

– En venn av meg lagde et veddemål for å se hva som skjedde dersom jeg la ut noe på Instagram, for deretter ta det ned igjen, for å se om pressen kommenterte påstandene om at jeg er en øgle, sier Verrett.

– Det er absurd, legger han til.

Kong Harald ville sagt fra

Verrett mener dessuten at kongefamilien ville gitt beskjed dersom de var imot giftermålet:

– Dersom jeg var en gal person, så er jeg sikker på at Kong Harald og Dronning Sonja ikke hadde ønsket at jeg giftet meg med datteren deres og ble en del av familien.

– Jeg er sikker på at han (Kong Harald, red.anm.) ville ha vært veldig direkte med det han mente, fordi det er en slik han er. De tilbringer mye tid med meg. De vet at jeg ikke er gal, sier Verrett til VG.

VG har sendt uttalelsen til Det kongelige hoff, som ikke ønsker å kommentere saken.

Da forlovelsen mellom Märtha Louise og Durek ble kjent, var både kongeparet og kronprinsfamilien kjapt ute med å sende gratulasjoner.

Både Durek Verrett og forloveden Märtha Louise er bedt i prinsesse Ingrid Alexandras bursdag på Slottet fredag. Han mener at mediene burde bruke mer tid på å skrive om det, og mindre tid på ham selv.

– Ingrids bursdag, hennes fantastiske liv og det hun gir til det norske folk – det er det som burde stå i pressen, sier Verrett til VG.

– Ikke meg og Märthas holdninger om rasisme. Det er ingen andre som kan fortelle oss hva vi føler og opplever når vi lever sammen som et par, legger han til.