EKS: Jason Alexander, her avbildet i 2006.

Britneys ekskjæreste fikk tre års besøksforbud

Jason Alexander (40) forsøkte å storme Britneys bryllup i forrige uke. Nå er han tiltalt for «stalking» og får forbud mot å nærme seg popstjernen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Jason Alexander forårsaket dramatikk og oppstandelse da han i forkant av bryllupet klarte å ta seg inn i både Britneys hjem og teltet som var rigget opp til fest.

Helt frem til Alexander ble overmannet av sikkerhetsvakter, sendte han live på Instagram. Senere ble det klart at han også hadde med seg en kniv.

Alexander ble raskt arrestert og varetektsfengslet. Nå skriver Entertainment Tonight at 40-åringen er tiltalt for å ha forfulgt sin berømte eks. Han er også ilagt et tre år langt besøksforbud, som innebærer at han ikke får komme nærmere enn nesten 100 meter.

Se deler av opptrinnet da han prøvde å krasje bryllupet:

Britney og barndomskameraten Jason Alexander giftet seg på impuls i et kapell i Las Vegas i 2004. Vielsen skapte store overskrifter, men ekteskapet varte bare i 13 timer før det ble annullert.

Alexander klarte ikke å stoppe bryllupet, og Britney ble gift med skuespiller Sam Asghari (28).