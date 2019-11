ROYAL HJELP: Durek Verrett hevder i et intervju at han ba Märtha Louise om å søke råd hos prins Harry og Meghan Markle. Foto: Frode Hansen

Durek Verrett: Ville ha råd fra Harry og Meghan

For å kunne håndtere sin nye mediehverdag, ba Durek Verrett sin kjæreste, prinsesse Märtha Louise, om å kontakte sine fjerne britiske slektninger prins Harry og hertuginne Meghan.

Nå nettopp

Det skriver Tatler, som nylig har intervjuet Verrett.

Der sier Durek Verrett at han spurte Märtha Louise om hun kunne ta kontakt med hertugparet av Sussex. Harry og Meghan har vært åpen om at deres forhold ikke bare har vært av det lette slaget, noe som kom godt frem i ITV-dokumentaren «Harry and Meghan: An African Journey» i oktober, skriver Daily Mail.

Ifølge avisen har Harry og Meghan nå en seks uker lang pause fra sine rojale plikter etter dokumentaren der de blant annet fortalte at de tidvis strevde med å forholde seg til mediepresset.

– Jeg ba kjæresten min om å ta kontakt med dem, så vi kunne ha en familie-pow wow, ettersom de er søskenbarn, sa Verrett, ifølge Tatler.

En pow wow er et uttrykk som stammer fra de nordamerikanske indianerne og kan i moderne sammenheng enkelt forklares som et møte eller en sammenkomst.

Durek Verrett er imidlertid litt for brå med slektskapet mellom den norske prinsessen og den engelske prins Harry. Riktignok er de i slekt, men langt ute og ikke søskenbarn.

Märtha Louises far, kong Harald, er tremenning med prins Harrys farmor, dronning Elizabeth.

I Tatler-intervjuet antyder Verrett selv at han har gått på noen smeller – eller «meltdowns», som han kaller det – i sin nye livssituasjon etter at han traff Märtha Louise.

– Det fascinerende er at jeg har hatt noe sånt som syv slike smeller, og jeg har lært svært fort, takket være kjæresten min og hennes familie, at dette er et krasjkurs og at jeg må lære meg å takle dette, sier Verrett.

Intervjuet med Durek Verrett er gjort i forbindelse med lanseringen av boken hans, «Spirit Hacking», i England sist uke.

Før helgen kommer den også ut på norsk under navnet «Sjamanens reise», etter at forlaget Cappelen Damm tidligere i høst satte ned foten for utgivelsen bare dager før den skulle lanseres.

Publisert: 27.11.19 kl. 22:26

