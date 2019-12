GODE VENNER: Leif Kristian Tindeland og Mathias Scott Pascual hadde sine feider inne på «Farmen», men utviklet likevel et nært vennskap. Søndag møttes de til tvekamp. Foto: Alex O. Iversen, TV 2

Mathias Scott Pascual ute av «Farmen»: Brøt hemmelig avtale og sendte kompisen hjem

– Folk fikk sjokk, sier 27-åringen om hjemkomsten. Han var ikke bitter, men gledet seg heller til å overraske sin mamma, som er diagnostisert med uhelbredelig kreft.

Det er klart for den store finaleuken i «Farmen», søndag gikk nemlig høstens aller siste tvekamp av stabelen – der Mathias Scott Pascual (27) til slutt måtte se seg slått i grenen slegge av kompisen Leif Kristian Tindeland (27).

– Jeg gjorde det jævlig bra om jeg skal si det selv, sier den hjemsendte «Farmen»-deltageren, som har full forståelse for at han ble valgt til førstekjempe av storbonden Erik Rotihaug (24).

– Jeg, sammen med Agna (Hollekve, 47), er nok Eriks sterkeste konkurrent. Fordi jeg har vist meg å være en allrounder. Jeg kom inn der og trodde ikke jeg skulle hevde meg i det hele tatt, men så gikk jeg til å bli en av de største konkurrentene for folk der inne, mener han.

Tidlig under innspillingen inngikk Pascual og Tindeland en stille avtale om at den dagen de eventuelt møttes i en tvekamp, skulle de velge en «rettferdig» gren, der ingen av dem ville ha noen fortrinn.

– Vi skulle velge mellom enten melkespann, kunnskap eller øksekast, siden det ville bli en 50–50-kamp. Men rett før jeg skulle velge Kristian som andrekjempe var han veldig lei seg – fordi han tenkte å velge en gren han var bedre i enn meg.

Mathias forteller:

– Jeg trodde det skulle bli melkespann eller øksekast siden vi hadde pratet om det. Men dette er en konkurranse, og jeg har forståelse for at han ville sikre seg selv også. Det var helt greit.

PRØVDE: Mathias var svært fornøyd med egen innsats, men måtte til slutt se seg slått av kompisen. Foto: Alex O. Iversen, TV 2

Til VG bekrefter Leif Kristian at de to egentlig hadde en avtale som innebar noe annet et slegge.

– Det hadde kanskje vært mest rettferdig med øksekast. Melkespann hadde jeg ikke lyst til å ta, for jeg var så sliten fysisk, mens kunnskap er dørgende kjedelig. Derfor bestemte jeg meg for å ta noe som ingen hadde tatt ennå.

– Hadde du litt dårlig samvittighet for at du brøt avtalen dere hadde?

– Ja, med tanke på hva jeg hadde sagt før så hadde jeg det. Jeg kjente på at jeg kanskje burde valgt melkespann. Men til syvende og sist sto jeg i den situasjonen at jeg hadde lyst til å gå videre også, sier Tindeland, som ikke føler at han dolket kameraten i ryggen.

– Nei, det føler jeg ikke i det hele tatt. Jeg var så å si ærlig med ham hele veien.

For Mathias var det imidlertid godt å komme hjem til familien sin, ikke minst moren Torunn Skar Pascual (59), som på lille julaften for tre år siden fikk påvist uhelbredelig eggstokkreft med spredning.

– Det var en utrolig fin følelse å se mamma igjen, spesielt når hun ble så glad for å se meg. Jeg er tross alt hennes største støttespiller og er som regel med henne på alle legebesøk og slikt, forteller «Farmen»-deltageren.

NÆRT FORHOLD: For snart tre år siden ble «Farmen»-Mathias’ mamma Torunn diagnostisert med uhelbredelig eggstokkreft. I tiden etterpå har han gjort sitt ytterste for å passe på moren. Foto: Privat

Etter å ha røket ut, ga 27-åringen bare beskjed til sin bror og en venninne at han var på vei hjem. Mamma og pappa ville han overraske, og det gjorde han til gagns også.

Han bestemte seg for å filme hjemkomsten og hans første møte med foreldrene.

– Jeg filmet mamma og pappa da jeg kom hjem, og mamma tar jo helt av i den videoen. Hun slutter ikke å skrike! Jeg er jo blitt så tynn også, 70 kilo, og kommer hjem ... Folk fikk jo sjokk, medgir Pascual, som anslår at han gikk ned cirka ti kilo gjennom «Farmen».

Nysgjerrig på hvordan Mathias’ mamma reagerte da han kom hjem? Videoen ser du her:

Han legger ikke skjul på at det tøft å være borte fra sin syke mamma i så mange uker.

– Pappa fikk hjerteinfarkt også, rett før jeg dro inn, som ikke gjorde ting noe bedre. Først og fremst var det tøft å være borte fordi jeg vet hvor viktig jeg er for mamma i forhold til den situasjonen familien er i. Jeg lyser opp dagene hennes og ringer henne hver dag, noe som får henne til å glemme sykdommen litt.

Og:

– Det var så godt å se henne og å holde rundt henne igjen. Bare det å se gleden hennes, selv om jeg var like glad for å se henne.

STILLE FØR STORMEN: Leif Kristian og Mathias var i godt humør før søndagens tvekamp, og den tapende duellanten gravde seg heller ikke ned etter at sleggekamp var avgjort. Foto: Alex O. Iversen

«Farmen»-deltageren erkjenner at han i forkant tenkte nøye på om han skulle delta i programmet eller ikke.

– Det var tungt, spesielt i starten. Nå begynner hun med cellegift igjen også. Det var vanskelig for meg å ta denne egoistiske avgjørelsen om å være isolert og for meg selv når jeg visste hva familien min går igjennom.

– Hvordan går det med henne nå?

– Hun er ved godt mot, og er dritsterk. Hun jobber fortsatt litt og holder seg gående. Det er så utrolig viktig at man ikke graver seg ned. Men hun har selvfølgelig noen store, tunge nedturer også. Det er for jævlig. Hun har jo mistet søsteren, broren og faren til kreft også, forteller Mathias, som underveis i «Farmen» skal ha fått oppdateringer av produksjonen om at alt sto greit til med moren.

Han mener det har vært i overkant mye bråk og styr i årets «Farmen»-sesong.

– Noen er opptatt av å lage mye styr ut av ingenting. Men jeg synes deltagerne er veldig riktig presentert på TV, vises det at man har jobbet lite, så har man kanskje det. Og motsatt. Noen heller mer bensin på bålet enn de hadde trengt, sier han til VG.

Publisert: 01.12.19 kl. 22:05

