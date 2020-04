TAR GREP: Taylor Swift har, i samråd med sitt management, bestemt at hun ikke skal holde flere konserter i år. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Oslo Sommertid avlyst torsdag – nå avlyser Taylor Swift alle konserter i 2020

Den amerikanske superstjernen beklager til fansen.

Den amerikanske artisten Taylor Swift (30) har avlyst alle konserter og opptredener dette året på grunn av corona-pandemien som regjerer i verden om dagen.

Det skriver hun på sin egen Twitter-konto.

«Jeg er så lei meg for at jeg ikke får sett dere alle sammen i år, men jeg vet at dette er en riktig avgjørelse. Vær så snill, hold dere friske og raske. Jeg ser dere fra scenen så fort jeg kan, men akkurat nå er det viktig å forholde oss til karantenereglene. Det er viktig for oss alle», skriver hun.

Swifts innlegg kommer dagen etter at det ble kjent at festivalen Oslo Sommertid er avlyst. Som VG skrev torsdag, var headlinere under festivalen var nettopp Taylor Swift, samt Kendrick Lamar (32).

– Det er med tungt hjerte at vi må melde at Oslo Sommertid 2020 dessverre er avlyst. Vi er fryktelig triste for at dette ikke gikk i boks, men publikums sikkerhet og helse kommer helt klart først, skrev Peer Osmundsvaag fra arrangøren All Things Live i en pressemelding torsdag.

I en offisiell uttalelse bekrefter Taylor Swift-leiren at alle konserter dette året er avlyst.

– Sikkerheten til fansen er alltid det viktigste for oss. Helseorganisasjoner og myndigheter rundt om i verden har sterkt frarådet at store folkemengder samles en viss tid fremover. Derfor har vi, trist som det er, bestemt at alle Taylor Swifts liveopptredener i 2020 blir avlyst. Nye datoer annonseres senere i år, skriver de en pressemelding.

Oslo Sommertid skulle opprinnelig finne sted på denne sommeren på Voldsløkka i Oslo, med Taylor Swift som hovednavn 26. juni og Kendrick Lamar 27. juni. Publikumskapasiteten var på ca. 50.000.

