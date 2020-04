Kongeparet: – Dypt og mektig imponert

Kong Harald (83) og dronning Sonja (82) har spilt inn en videohilsen fra Kongsseteren, der de viser støtte til alle som strever når man nå går inn i påsken.

– Det stunder mot påske, sier kongen i klippet som viser ham og dronningen sitte utenfor Kongsseteren i Oslo, der de skal tilbringe påskedagene.

Dronning Sonja skyter inn, der de sitter på varme ullpledd omgitt av påskeliljer, piknik-kurv med termos og appelsiner – og en tent bålpanne:

– Her har vi forsøkt å lage litt påskestemning. Men budskapet vårt er at både kongen og jeg er dypt og mektig imponert over alt det gode arbeidet som er gjort – det viktige og store arbeidet som er gjort i disse dager over det ganske land.

De peker begge på den vanskelige situasjonen Norge og resten av verden befinner seg i.

KLARE FOR PÅSKE: Dronning Sonja og kong Harald tilbringer påsken på Kongsseteren. Foto: Sven Gj. Gjeruldsen, Det kongelige hoff

Dronningen sier at hun tror det faktisk kan komme noe godt ut av prøvelsene.

– Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen, sier hun.

Kong Harald forsikrer at han vet at mange har det vanskelig, både økonomisk og på andre måter.

– Det er mange permitterte. Det er selvstendig næringsdrivende som er redde for å miste bedriften sin. Det er arbeidstagere som er redde for å miste arbeidsplassen sin. Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin.

Dronning Sonja mener det er viktig å ha tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt man kan med de rådene man har fått.

– Vi må hjelpe hverandre, sier hun og oppfordrer til å prøve å se det positive i alle vanskelighetene.

Hun maner samtidig til kamphumør.

– For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sier dronningen.

Videoen er filmet av Simen Løvberg Sund, digital kommunikasjonsrådgiver ved Slottet, mens Sven Gjeruldsen, assisterende kommunikasjonssjef, har tatt bildene. Hilsenen ble sendt ut til media fredag ettermiddag.

Kong Harald tror Norge skal komme seg gjennom dette. Som en nasjon og i samarbeid med resten av verden.

– Det siste er ganske viktig. Hele verden er nå i en krisesituasjon, påpeker han.

De uttrykker begge tro og håp om at alt går bra, og at man om ikke lenge kan klemme på hverandre igjen.

– Vi ønsker alle en riktig god påske, sier kongen, før han får servert varm gløgg fra sin kone.

– Sånn, ja. Da føler vi oss som på fjellet, sier hun.

Det er andre gang siden coronaviruset førte til massive tiltake i Norge at kongen hilser folket i et videoopptak. Forrige gang var 15. mars:

Publisert: 03.04.20 kl. 15:00

