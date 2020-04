TALKSHOW: I 2015 spilte Bob Dylan på David Lettermans «Late Show». Foto: CBS Photo Archive / CBS

Bob Dylan med ny låt – igjen!

For andre gang på tre uker har Bob Dylan (78) overrasket med å slippe en ny sang. «I Contain Multitudes», heter den.

6. april slapp Bob Dylan plutselig en over 16 minutter lang låt som kretset rundt drapet på John F. Kennedy – og derfra gjennom flere tiår med politisk historie i USA, spekket med referanser også til kulturhistorien.

Ifølge NPR inneholdt låten pek og hint til 78 andre låter.

Låten het «Murder Most Foul», i seg selv en referanse hentet fra Shakespeares «Hamlet».

Sangen var den første egenskrevne Dylan har sluppet siden han ga ut albumet «Tempest» i 2012.

Nå har nobelprisvinneren gitt ut enda en ny originallåt.

1984: Bob Dylan på vei til pressekonferanse før en konsert i Gøteborg i Sverige. Foto: Janne Møller-Hansen

Anne Frank og Indiana Jones

Sangen har fått tittelen «I Contain Multitudes» og ble som «Murder Most Foul» sluppet digitalt på Dylans hjemmeside og ulike strømmetjenester.

Tittelen er hentet fra et av Walt Whitmans dikt, og ellers får vi høre om både Anne Frank, Indiana Jones og «them British bad boys The Rolling Stones».

Omstendighetene rundt sangens tilblivelse er ukjent, også når den er spilt inn.

Det er likeledes lite man vet om «Murder Most Foul», utover at Dylan på sin hjemmeside kaller det en «unreleased song we recorded a while back that you might find interesting».

For øvrig hilste han sitt publikum med: «Stay safe, stay observant and may God be with you.»

Det er spekulert i at «Murder Most Foul» trolig er spilt inn siste tiår og muligens skrevet i 2013.

Bob Dylan spilte konsert i Norge så sent som i fjor.

Publisert: 18.04.20 kl. 09:20

