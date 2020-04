Daniel Louise Olsson (til venstre) venter sitt første barn med sin samboer. Foto: Toke Mathias Riskjær

Babylykke for «Ex on the Beach»-deltaker

«Ex on the Beach»-profil Daniel Louis Olsson venter sitt første barn med kjæresten. Det deler han i et innlegg på Instagram, skriver Se og Hør.

Jonathan Falk

Nå nettopp

- Vi er så happy. Vi gleder oss masse, det kan ikke bli bedre, sier svensken til ukebladet.

På Instagram har han lagt ut et bilde av en ultralyd, med teksten «Boom! Tror dere at det en gutt eller jente?» Termin er i høst, men hverken dato eller barnets kjønn er kjent.

Olsson, som jobber som tatovør til vanlig, bor i Oslo sammen med sin samboer Kristina Vassileva.

Han og hans bror Pierre Louise har begge gjort seg bemerket i reality-verden. I vår gjorde de comeback i «Ex on the Beach».

Brødrene har i vår gjort comeback i «Ex on the Beach». Foto: Toke Mathias Riskjær

Dette er andre gang Pierre og Daniel entrer villaen, etter at de også kom inn som henholdsvis eks og joker i fjorårets sesong. Pierre Louise ble for alvor et navn etter at han i 2015 var med i «Paradise Hotel».

Publisert: 24.04.20 kl. 11:25

