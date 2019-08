DØD: TV 2s kongehusekspert ble 74 år gammel. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Kjell Arne Totland (74) er død: – En historiebærer

TV 2s kongehusekspert og hoffreporter Kjell Arne Totland døde natt til onsdag.

Familien bekrefter overfor TV 2 at Kjell Arne Totland døde natt til onsdag. TV 2s kongehusekspert ble 74 år gammel.

– Han sovnet stille inn i natt etter en tids sykeleie, sier nevøene Kjell-Richard Finnemann og Harald Joachim Finnemann til TV 2.

Bergenseren begynte allerede som hoffreporter for Se og Hør i 1991, hvor han hadde hovedansvaret for kongehuset frem til 2011. Totland startet imidlertid som kongehusekspert for TV 2 i mars 2013.

Nevøene forteller til kanalen at de vil minnes Totland som en positiv, generøs og omsorgsfull person.

– Det var familie og jobb som var det absolutt viktigste i livet for ham, forteller de.

Hoffreporteren har ofte blitt benyttet som kommentator og ekspert på kongesaker både her hjemme og i utenlandske medier, hvor han også hadde sin egen blogg. Hans siste blogginnlegg ble skrevet i mars om prinsesse Madeleines øresmykker.

– En historiebærer

– Det var en kollega vi verdsatte høyt så det var en trist melding å få, sier TV 2-direktør Olav Sandnes til VG.

Han sier at kanalen har vært glade for å kunne trekke på hans kompetanse.

– Kjell Arne var nok den personen i Norge som hadde mest kunnskap om både det norske, så vel som de europeiske kongehus, sier direktøren.

Sandnes peker på at Totland både hadde god kunnskap om de store historiske begivenhetene, men også kunne trekke fram detaljer som hvilke brosjer og kjoler som var brukt i ulike anledninger tidligere.

– Han hadde enorm bredde i sitt fagfelt og den kompetansen opplever vi som uerstattelig.

Sandnes betegner Totland som «en viktig historiebærer».

– Det er et kunnskapsrikt og dedikert fagmenneske som nå er død.

Engasjementet for kongehuset delte han med mange nordmenn, sier TV 2-sjefen. Totland var dyktig til å se sammenhenger og sette kongelige begivenheter i et historisk perspektiv.

Kongehus-eksperten har vært syk en periode, men har jevn og trutt spilt inn saker til TV 2 og påpekt hva han mener burde blitt dekket mer.

– Jeg tror ikke at det er mange av hans kaliber. Han er en person vi ikke kan erstatte, sier Sandnes.

Tidligere Se og Hør-redaktør, Odd Johan Nelvik, forteller til VG at Totland kom inn i Se og Hør med enorme detaljkunnskap om kongehuset og historien.

– Han nøt stor respekt og var med på å heve nivået og kongehusdekningen i Norge, sier Nelvik.

Kjell Arne Totland ble født i Bergen og tok artium på engelsklinjen med tegning og kunsthistorie. Bergenseren tok filologisk embetseksamen med fagene engelsk, fransk og spansk ved Universitetet i Bergen, hvor han senere hadde pedagogisk seminar og studerte kunsthistorie.

Publisert: 07.08.19 kl. 17:49 Oppdatert: 07.08.19 kl. 18:27

