DØD: TV 2s kongehusekspert ble 74 år gammel. Foto: Krister Sørbø / NTB scanpix

Kjell Arne Totland (74) er død

TV 2s kongehusekspert og hoffreporter Kjell Arne Totland døde natt til onsdag.

Oppdatert nå nettopp

Familien bekrefter overfor TV 2 at Kjell Arne Totland døde natt til onsdag. TV 2s kongehusekspert ble 74 år gammel.

– Han sovnet stille inn i natt etter en tids sykeleie, sier nevøene Kjell-Richard Finnemann og Harald Joachim Finnemann til TV 2.

Totland begynte allerede som hoffreporter for Se og Hør i 1991, hvor han hadde hovedansvaret for kongehuset frem til 2011. Totland startet imidlertid som kongehusekspert for TV 2 i mars 2013.

Hoffreporteren har ofte blitt benyttet som kommentator og ekspert både på kongesaker og i utenlandske medier.

Nevøene forteller til kanalen at de vil minnes Totland som en positiv, generøs og omsorgsfull person.

– Det var familie og jobb som var det absolutt viktigste i livet for ham, forteller de.

Publisert: 07.08.19 kl. 17:49 Oppdatert: 07.08.19 kl. 18:00

