SAKSØKER AVIS: Britenes prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: Mark Large/Daily Mail / PA Wire

Prins Harry saksøker britiske aviser for telefonavlytting

Nyheten kommer få dager etter hertugparet saksøkte avisen Mail on Sunday for å ha publisert et håndskrevet brev som hertuginnen sendte til faren.

Prins Harry har gått den rettslige veien mot eierne av The Sun og The Daily Mirror for det som angivelig skal være telefonhacking. Hertugen beskylder avisene for ulovlig avlytting av talepostmeldinger. Det bekrefter Buckingham Palace, ifølge Sky News.

Det framgår ikke av søksmålet hvilke opplysninger avisene har fått tilgang til, eller hvordan de eventuelt har benyttet seg av disse.

En talsperson for News Group Newspaper, som blant annet eier The Sun, bekrefter til Sky News at de har fått et krav rettet mot seg. De ønsker imidlertid ikke å kommentere saken ytterligere.

MGN Limited, som eier Sunday Mirror, ble avslørt i rettsdokumenter som den andre avisen som har fått rettet krav mot seg, skriver Sky News. De har så langt ikke kommentert søksmålet.

Nyheten kommer kun få dager etter hertug Harry og hertuginne Meghan saksøkte avisen Mail on Sunday. Årsaken er at avisen i februar publiserte et håndskrevet brev som hertuginnen hadde sendt til faren. De to har et anstrengt forhold som har vært mye omtalt de siste årene, også i norske medier.

