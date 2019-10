ARRESTER IGJEN: Nok en gang ble Jane Fonda arrestert under en klimademonstrasjon utenfor den amerikanske Kongressen fredag. Ted Danson (t.v) ble også arrestert. Foto: J. Scott Applewhite / AP

Jane Fonda arrestert for tredje gang

For tredje uken på rad, ble Jane Fonda arrestert denne fredagen også under en klimademonstrasjon i Washington på Capitol Hill utenfor den amerikanske Kongressen.

Nå nettopp







En annen filmstjerne, Ted Danson, ble arrestert samtidig i forbindelse med den samme demonstrasjonen.

Det skriver flere amerikanske medier, deriblant The Hollywood Reporter fredag.

les også Jane Fonda (81) arrestert under klimademonstrasjon

En journalist fra Washington Post, Hannah Jewell, har lagt ut denne videoen av arrestasjonen av Danson på sin twitterkonto.

Videoen viser Danson som blir fjernet av politiet, iført håndjern, mens tilskuerne rundt ham jubler. En roper og spør om han har blitt arrestert tidligere.

les også Jane Fonda i sorg: – Han var min hjertegode lillebror

– Aldri, svarer Danson.

Jane Fonda led for øvrig samme skjebne som Danson. Også ble hun ble satt i håndjern og fjernet fra området.

Oscar-vinneren har i en årrekke engasjert seg politisk, og var blant demonstrantene under Vietnamkrigen i 1972.

Fonda har tidligere uttalt til ABC News at hun vil demonstrere hver fredag i Washington, D.C., under den såkalte «Fire Drill Friday».

– Klokken 11 hver fredag morgen, kom å bli arrestert med meg, eller velg å ikke gjøre det, det har ikke noe å si, har hun sagt i intervju med kanalen.

les også Jane Fonda: Sex blir bedre med alderen.: Fonda og Redford sammen på skjermen igjen

Hun har tidligere fortalt at hun er inspirert av svenske Greta Thunberg, til tross for at hun har vært engasjert i klimasaken i en årrekke.

– De har virkelig risikert, og gitt opp, mye for å si «våkne opp gamle folk. Hvorfor står dere ikke med oss? Dere tar fremtiden fra oss. Så vet du hva – bestemor blir med», uttalte hun.

Publisert: 25.10.19 kl. 19:55







Mer om