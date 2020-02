TØYET GRENSER: Tommy Sharif (foran fra venstre), Gunilla Persson, Stina Bakken, Anita Hegerland, Vidar Villa, Hege Bøkko, Adrian Sellevoll, Erik Alfred Tesaker, Mimir Kristjansson, Per Sandberg, Triana Iglesias og Hanna Martine deltar alle i «Farmen kjendis». Programleder er Tiril Sjåstad Christiansen. Foto: Alex Iversen, TV 2

Mulig mobiljuks og trusler om razzia i «Farmen kjendis»: – TV 2 tok det veldig alvorlig

TV-produksjonen skal ha tatt grep da en telefon plutselig ga lyd fra seg inne på gården. – Jeg fikk helt sjokk, sier deltager Hege Bøkko.

Tirsdag gikk startskuddet for enda en runde av «Farmen kjendis», og denne gangen er den svenske hollywoodfruen Gunilla Persson (61), TV-profil Triana Iglesias (37), eks-politiker Per Sandberg (60), samt tidligere dekkbaron Tommy Sharif (43) blant dem som deltar.

De siste årene har det, både hva gjelder «Farmen» og «Farmen kjendis», kommet fram at flere deltagere har tøyet strikken og også brutt de strenge reglene TV 2-programmet opererer med. Det har skjedd i form av blant annet matsmugling, besøk på gården, alkoholinntak og mobilbruk.

Så sent som i «Farmen kjendis» i fjor fikk deltagerne levert flere pizzaer fra Peppes Pizza til gården. Heller ikke i år har produksjonen vært helt fri for jukseforsøk, avslører flere deltagere til VG.

– På et tidspunkt var jeg og noen andre, deriblant deltageransvarlig i «Farmen», inne i bakstehuset da en mobiltelefon ringte. Umiddelbart tenkte jeg at «Det var uprofesjonelt ikke å skru av lyden». Men så spurte han om hvor lyden kom fra og om vi hadde en mobil på oss, sier skøyteløper og «Farmen kjendis»-deltager Hege Bøkko (28) til VG.

Etter alle solemerker var det én av deltagerne som hadde smuglet med seg telefonen inn på gården på Finnskogen. Utrolig nok, mener Bøkko.

– Jeg fikk helt sjokk. Vi hadde jo blitt så vanvittig ransaket av produksjonen før det startet. Det skal ikke ha vært mulig å få med seg en tannpirker ekstra engang.

Tommy Sharif forteller til VG at vissheten om at det sannsynligvis befant seg en telefon inne på «Farmen kjendis», førte til at TV 2 og produksjonsselskapet Strix raskt forsøkte å få kontroll på situasjonen.

– Der og da ble det tatt veldig alvorlig fra TV 2s side. Produksjonen har nulltoleranse når det kommer til juks eller forsøk på juks. Når det skjer blir seerne fort sittende igjen med et inntrykk av at det ikke er så strengt der inne. Men tro meg, jeg har vært der og vet hvor strengt det er. Det er et strengere regime på «Farmen kjendis» enn i fengselet, og jeg har vært begge steder, sier han.

– Hvordan håndterte de situasjonen?

– De slo veldig, veldig, veldig hardt ned på det. Det ble oppstyr. Den telefonen, den skulle de ha tak i. Vi fikk beskjed om at hvis den skyldige ikke «ville stå frem», kunne personen legge telefonen i en postkasse innen et visst tidspunkt. Om ikke truet de med full razzia der inne.

Ifølge både Sharif og Bøkko er det fortsatt et stort mysterium hvem som faktisk eide telefonen.

– Personlig ville jeg aldri ha brutt reglene på denne måten, av respekt for dem som lager dette. Jeg er bare takknemlig for at jeg fikk bli med på dette. Sånn sett blir jeg lei meg når sånt skjer og når jeg ser hvor mye tid, ressurser og penger produksjonen bruker på å lage dette programmet, erkjenner den tidligere dekkongen.

TV-KLARE: Oppfinner Erik Alfred Tesaker og TV-profil Triana Iglesias deltar begge i vinterens «Farmen kjendis». Foto: Alex Iversen, TV 2

– Vi fikk kjeft, men selv tok jeg det ikke til meg siden jeg ikke ante noe om den telefonen. Jeg turte ikke ta med meg noe ekstra inn. Jeg hadde såpass tillit til produksjonen og hadde vært livredd for å bli tatt for noe sånt, legger Bøkko til.

Per Sandberg bekrefter historien om den «mystiske» telefonen.

– Det var helt i innledningsfasen, men fortsatt har vi ikke fått svar på hvem som eide den. «Etterretningen» sa i hvert fall at det var en mobiltelefon der, selv om jeg aldri så noe til den selv. Flere tilsto, selv om det ikke var deres telefon, men jeg kan i hvert fall si at den ikke var min, mener 60-åringen.

TELEFONSJOKK: Hege Bøkko var i bakstehuset da hun plutselig hørte lyden av en ukjent telefon. Fortsett er det et mysterium hvem som faktisk eide telefonen. Foto: Espen Solli

– Hvor strengt opplevde du at det var inne på «Farmen kjendis»?

– Jeg synes ikke det var noe «slakk» i det hele tatt, og sånn bør det jo være. Mange følte kanskje at det var litt for strengt.

– Hendte det at dere fikk skikkelig kjeft?

– Det var jo dette med denne mobilen da. Da var det litt hett en periode.

Presseansvarlig for «Farmen kjendis» i TV 2, Alex Iversen, bekrefter at TV-produksjonen mistenkte at en deltager hadde med seg en telefon inn på gården.

– Det er riktig at det var en telefon som ringte da de var i bakstehuset første uken. Vi sjekket dette grundig, og vi forklarte deltagerne at det ikke var akseptabelt om den tilhørte en av dem, forteller Iversen, som understreker at ingen telefon ble observert etter denne episoden.

– Ingenting tydet på at deltagerne hadde kontakt med omverden utover det de hadde via oss. Vi konkluderte med at mobilen trolig tilhørte noen i crewet.

Ifølge TV 2 blir bagasje alltid undersøkt grundig før deltagerne får komme inn på gården.

– Vi har også vakthold døgnet rundt der inne. Men «Farmen» er ikke et fengsel – det er en TV-produksjon, der cast og produksjon viser gjensidig tillit til hverandre. Så helt umulig å smugle noe inn vil det aldri være, forklarer Iversen.

Til VG forteller Per Sandberg at det var mer som foregikk og som ikke blir vist på TV i vinter.

– Vi tøyet grenser og brøt nok reglene noen ganger. Vi hadde blant annet et par turer i båt på nettene, erkjenner eks-politikeren.

– For å finne litt god mat og drikke?

– Ja, vi kalte det fisketur.

– Ble dere tatt?

– Nei, men vi fikk jo ikke så stort utbytte av det heller. Men litt utbytte fikk vi, sier Sandberg, som avslører at turen gikk til «markedet», som, naturligvis, var stengt da de ankom.

Presseansvarlig i TV 2, Alex Iversen, er fullt klar over utfluktene.

– Vi vet at noen av deltagerne var på et par nattlige utflukter. Det fikk ingen konsekvenser for dem, utover at vi sendte inn en «streng politimann» på markedet for å skremme dem litt. De fant ikke noe av det de var ute etter på disse turene, sier han til VG.

