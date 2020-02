VINNER: Ulrikke Brandstorp ble den store vinneren i Trondheim Spektrum lørdag. Foto: Tore Meek

Slik vurderte VGs lesere MGP-deltakerne: Ulrikke og Rein var best

Etter at 200.000 terninger var trillet, seilet Ulrikke Brandstorp til topps – også i VGs «Folkets dom». Men leserne ville samtidig ha Rein Alexander som superfinalist.

Nå nettopp

Da musikkunderholdningens flaggskip måtte knele for systemtrøbbel lørdag, var det en forhåndsvalgt folkejury sine stemmer som ble tellende. Samtlige vurdert etter studioinnspillingene, og avgitt på forhånd.

– Jeg har fulgt opp juryen gjennom delfinalene, og kan si at stemmene vi har fått fra folket har vært takt med det denne juryen har gitt tidligere, sa Stig Karlsen i et pressemøte i Trondheim søndag.

Ulrikke Brandstorp ble stående igjen som vinner i den famøse finalen – noe hun også gjorde på VGs «Folkets dom». Dette er en uhøytidelig avstemning som gir leserne mulighet til å vurdere MGP-bidragene under sending.

Totalt 221.846 terningkast fra VGs lesere ligger til grunn for tallene som ble hentet ut før midnatt lørdag.

Gårsdagens finalevinner Ulrikke Brandstorp tok også førsteplassen her, mens den store overraskelsen var at Rein Alexander fikk nest høyest skår blant våre lesere:

Tallene viser at tre av de fire som gjennomsnittlig fikk flest «øyne» av VGs lesere, også var de som gikk inn som de fire superfinalistene i lørdagens finalesending.

Unntaket var Rein Alexander, som røk ut sammen med blant annet favoritter som Raylee og Tone Damli.

– Bare stemt på halve bidraget

VGs anmelder mener Rein Alexander ble skadelidende som følge av at folkejuryen ikke tok hensyn til lørdagens sceneshowet, og skrev blant annet at sangen gjør seg mye bedre på TV enn til lytting i stua. Han ga låten terningkast fem.

– Dette går jo utover alle artistene, men spesielt i Rein Alexanders tilfelle taler det til hans disfavør. Studioversjonen er svakere enn hans liveopptreden, og showet gjør noe med sangen. Den forandrer seg veldig når han fremfører live og den løfter seg flere hakk, sier VGs anmelder Tor Martin Bøe.

TØFF VIKING: Rein Alexander fremfører sin låt «One Last Time» under generalprøver i Trondheim Spektrum lørdag. Foto: Tore Meek

Han trekker også frem låten «Pray For Me» av Kristin Husøy som et bidrag som låter bedre live.

– Grand Prix er ikke bare sangen i seg selv, men også showet. De som sitter i folkejuryen har sånn sett bare stemt på halve bidraget.

Dagbladets anmelder Anders Grønneberg ga Rein Alexander seks øyne på terningen, og er enig med Bøe at «One Last Time» var den låten som gjorde størst fremgang fra studio til scene.

– Det var mange fine sceneprestasjoner, men hvis jeg skal trekke frem én så var det Rein Alexanders. Han hadde det sterkeste showet, og det løftet låten flere hakk.

Han er enig med anmelderkollega Bøe om at MGP er en audiovisuell totalpakke.

Manager til Rein Alexander, Jan Erik Hauglund, synes også vurderingsgrunnlaget til de 30 i folkejuryen er merkelig.

– Det er jo også blitt sagt fra NRK at sceneshowet var viktig. Det ble jo et vanvittig bra show, men vi visste jo ingenting om at dette ikke ble lagt til grunn i juryens vurdering av hvem som kom til gullfinalen, sier Hauglund.

– Rein var jo en av dem som vektla sceneshowet mest – og dermed ble mest skadelidende ved at det ikke ble vurdert?

– Ja, vi la veldig vekt på det og fikk gode tilbakemeldinger på det.

– Ble Rein frarøvet muligheten til å vinne norske MGP og delta i den internasjonale finalen i Rotterdam?

– Ja, jeg er enig med Rein som sier det. Men vi synes likevel at Ulrikke er en verdig vinner etter en flott opptreden.

Publisert: 16.02.20 kl. 18:30

Les også

Mer om

Flere artikler

Fra andre aviser