Angelina Jordan ute av «America’s Got Talent»

Vinneren av «America’s Got Talent: Champions» avsløres i natt. Norske Angelina Jordan (14) ble ikke blant de topp fem som gikk videre i finalen.

Norske Angelina Jordans opptreden like før klokken 03 norsk tid høstet full jubel i salen under finalen i den andre sesongen av «America’s Got Talent: Champions».

Det er imidlertid ikke denne opptredenen som avgjorde Jordans skjebne i konkurransen - men en finaleopptreden som gikk for en uke siden. Det ble avgjort av såkalte «superfans» som representerer alle statene i USA.

I løpet av nattens ble det klart at Angelina røk ut da ti finalister skulle bli til fem. Da to og to artister ble lest opp, sto hun i duell sammen med Marcelito Pomoy, den filippinske sangeren som synger duett med seg selv med både tenor- og sopranstemmen.

Dansegruppen V. Unbeatable fra Mumbai stakk av med seieren i den andre sesongen av «Americas Got Talent: The Champions». Slik ble topp fem:

V. Unbeatable, dansegruppe fra Mumbai, 1. plass

Duo Transcend, akrobat-ektepar fra USA, 2. plass

Tyler Butler-Figueroa, amerikansk fiolinst, 3. plass

Marcelito Pomoy, 4. plass

Sandou Trio Russian Bar, 5. plass

De fem finalistene som røk ut da ti finalister skulle bli til fem i løpet av nattens sending var Angelina Jordan, dansegruppen Boogie Storm, den tyske sangeren og danseren Hans, den 11 år gamle hundetreneren Alexa Lauenburger fra Tyskland og dansegruppen The Silhouettes.

Dommer om Angelinas opptreden: – Nydelig

På scenen under nattens sending fremførte Angelina Jordan «Someone you loved» av Lewis Capaldi sammen med den 11 år gamle fiolinisten Tyler Butler-Figueroa, som også er blant de ti finalistene i finalen, og sandkunstneren Ksenyia Simonova som bidro til et vakkert sceneshow.

– Nydelig opptreden, skriver Alesha Dixon, en av de fire dommerne på Twitter like etterpå.

Se deler av den norske 14-åringens opptreden her:

– Jeg likte å opptre med disse begavede barna, skriver Simonova på Instagram, sammen med flere bilder fra finalen. Hun deltok selv i konkurransen i forrige sesong.

Heidi Klum sendte Angelina rett til finalen

Champions-utgaven av talentshowet samler tidligere vinnere fra flere land, for å konkurrere om «verdensmester»-tittelen.

Spennet er stort - og blant Angelina Jordans ni konkurrenter var den 11 år gamle hundetreneren Alexa Lauenburger fra Tyskland, dansegruppa V. Unbeatble fra Mumbai og det amerikanske akrobat-paret Duo Transcend.

Allerede i første runde av talentprogrammet ble det klart at Angelina skulle til finalen. Den tidligere supermodellen Heidi Klum, som er en av kjendisdommerne i talentshowet, sendte 14-åringen direkte videre til finalen med en såkalt gullknapp.

Klum holdt fortsatt en knapp på Angelina før nattens finale:

– Hun har en god mulighet til å vinne dette. Men selv om hun ikke gjør det, tror jeg hun vil bli en superstjerne, sa Klum til Parade før nattens finale.

– Hun har en minneverdig stemme. Jeg føler det er så mange stemmer og så mange artister der ute nå. Hun skiller seg ut, fortsetter den tidligere supermodellen.

Takker for støtten

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Angelina mandag, men den unge finalisten har selv delt et bilde på Instagram der hun takker alle sine fans for støtten.

«I kveld er min siste opptreden på AGTChampions på NBC. Jeg vil takke Heidi Klum for hennes godhet gjennom showet», skriver hun med et bildet av seg selv og Klum.

Sistnevnte svarer med «emojies» av hjerteøyne og en rekke hjerter.

En rekke fans ønsker den unge jenta lykke til i finalen. Flere mener at hun allerede er en «superstjerne».

Angelina har fått mye støtte fra Klum underveis i talentshowet, men i kveld er det publikummerne som avgjør hennes skjebne.

I kveldens finale er det såkalte «superfans» som bestemmer vinneren. Superfans er vanlige seere som representerer ulike stater i USA.

Kan vinne i natt

Vinneren vil bli avslørt i natt, men finaleshowet gikk på skjermen for en uke siden.

Da sang Angelina sin versjon av Elton Johns «Goodbye Yellow Brick Road», til stor begeistring fra dommerne:

– Jeg kommer til å huske denne opptredenen i flere år. Jeg håper du ser dette, Elton John, skrev dommer Alesha Dixon på Twitter, etter finaleopptredenen sa hun at hun kommer til å stemme på Angelina.

I november ble det kjent at Angelina Jordan var plukket ut til å konkurrere på amerikansk TV, i en egen variant av «America’s Got Talent» – med undertittelen «The Champions». Der konkurrerer et stort antall tidligere vinnere fra ulike land.

Angelina vant Norske Talenter som åtteåring i 2014, og rørte hele verden med jazzstemmen. Da VG møtte henne i 2014 drømte hun om å synge for «America’s Got Talent»-skaper Simon Cowell:

Publisert: 17.02.20 kl. 22:02 Oppdatert: 18.02.20 kl. 04:02

