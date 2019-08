VENNER: Musikeren Elton John forteller at prins Harry sin mor, Diana, var en av hans kjæreste venner. Foto: Trond Solberg / VG og Vickie Flores / EPA

Elton John støtter prins Harry og hertuginne Meghan etter flykritikk

Musikeren ber pressen om å slutte å dele usannheter.

Prins Harry (34) og hertuginne Meghan (38) var nylig på ferie med sønnen Archie i Nice i Sør-Frankrike, hvor familien fikk bo i Elton John (72) sin egen bolig.

Turen til Nice skjedde få dager etter paret returnerte fra Meghan sin egen bursdagsfeiring i Ibiza.

Hertugen og hertuginnen har fått kritikk for å ha flydd flere ganger med privatfly de siste ukene. Kritikken kommer etter parets store engasjement og bekymringer for klima og miljø.

Elton John har svart på flykritikken på egen Instagram, hvor musikeren skriver han er dypt fortvilet over pressens dekning av parets ferie.

– Prins Harry sin mor, Diana, var en av mine kjæreste venner. Jeg føler en plikt til å beskytte Harry og familien fra den unødvendige pressedekningen som bidro til Dianas tidlige død, skriver Elton John.

Musikeren forteller at han ønsket å gi den unge familien en trygg og privat ferie i sitt eget hjem.

– For å opprettholde et høyt nivå av den nødvendige sikkerheten, tilbød vi dem et privatfly. For å støtte prins Harry sitt engasjement for miljøet, sørget vi for at flyreisen var karbonnøytral ved å gi et passende bidrag til Carboon Footprint, skriver John.

En karbonnøytral flyreise vil si at man beregner hvor mye flyreisen vil generere i utslipp av klimagasser, hvor man kan bidra økonomisk med samme mengde til et prosjekt som har som mål å redusere utslippene, ifølge People.

– Jeg respekterer og applauderer både Harry og Meghans engasjement for veldedighet, sier Elton John.

Han avslutter innlegget med å be pressen slutte å dele usannheter på sine plattformer.

Buckingham Palace har foreløpig ikke kommentert saken.

Publisert: 19.08.19 kl. 20:28