NYTT ALBUM: Taylor Swift opptrer i New York på «Good Morning America» i sammenheng med hennes kommende album. Foto: Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Taylor Swift skal spille inn gamle hits på nytt

Etter feiden mellom Taylor Swift og artistmanager Scooter Braun, har stjernen bestemt seg for å ta saken i egne hender.

Det var nemlig i juni at Justin Biebers manager Scooter Braun kjøpte plateselskapet «Big Machine Records». Det var Taylors gamle plateselskap, før hun byttet til «Universal Music Group». Med salget av plateselskapet fulgte Taylors seks første album, det hun selv kaller «sin musikkarv».

Dette forhindrer henne i å eie en stor del av sin egen musikkatalog, ifølge CNN.

Swift var knust over å ha mistet rettighetene til sin egen musikk og fikk kjendisstøtte fra alle kanter.

Ifølge Billboard ville ikke Braun kommentere dramaet med Swift.

Men nå ser hun ut til å ha en plan for å løse problemet. Stjernen vil nemlig spille inn alle sine gamle hits på nytt, for at de så skal tilhøre henne selv.

Ifølge Variety var det da Swift opptrådte på ABCs program «Good Morning America», at hun avslørte nyhetene. Hun opptrådte i sammenheng med hennes kommende album «Lover». Et album hun er veldig spent på.

– Noe som er veldig spesielt for meg med dette albumet, er at det er det første jeg vil eie selv, sa hun til programleder Robin Roberts.

På spørsmål fra Roberts om hun skal spille inn sine gamle låter på nytt, svarte Swift:

– Ja, det er sant og det er noe jeg er veldig spent på. Kontrakten min sier at fra november 2020 kan jeg begynne å spille inn mine fem første album. Jeg tror artister fortjener å eie sine egne verk.

Publisert: 22.08.19 kl. 20:05 Oppdatert: 22.08.19 kl. 20:17