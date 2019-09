SCENEVANT: Sigrid Raabe, her på Øya-festivalen tidligere i høst. Foto: Klaudia Lech

Sigrid Raabe: - Jeg tenker nok jobb nesten hele tiden

URKE (VG) Rett før hennes mest omfattende verdensturné til nå, fikk Sigrid Solbakk Raabe (23) noen etterlengtede fridager hjemme i Ålesund. For å jobbe.

– Det er jo fryktelig kjekt at jeg kan ta med jobben hjem til Ålesund, smiler Sigrid når VG møter henne en sensommerdag i august.

Hun har nettopp gjennomført en fotosession for den lokale klesfabrikanten Devold innerst i Hjørundfjorden, som bukter seg turistblå innover Sunnmørsalpene. Sigrid fryder seg synlig over å være på hjemmebane, noe som - ved siden av at hun nå blir Devolds ansikt utad - også gir seg utslag i jevnlig markedsføring av Ålesund i sosiale medier.

– Veldig mye. Det var ikke med vilje i begynnelsen, det var bare fordi det var koselig å prate om. Så kjente jeg kanskje på det i starten - da alt var overveldende og jeg følte på at jeg var veldig langt hjemmefra og savnet hjemme, så ble det å snakke om Ålesund en fin måte å føle at jeg var litt hjemme likevel, sier hun.

En hektisk og høyst bejublet sommerturne er over for vår nye verdensstjerne. Men sunnmørsenergien tvang henne fort ut på veien igjen. Akkurat nå er hun midtveis i en fem uker lang USA-turne, deretter blir det en runde i Norge, før resten av Europa - hovedsakelig England - får besøk før jul.

Da har Sigrid tilbakelagt ytterligere 42 jobber siden sommeren.

Her er ett av showene Sigrid gjorde i sommer:

– Det går slag i slag, det gjør det. Jeg tenker nok jobb nesten hele tiden. Det er vanskelig å skru av når man er så på hele tiden, men jeg hadde noen uker ferie i august. Jeg synes det er kjempekjekt å jobbe, og jeg merker at det bare blir kjekkere og kjekkere, for nå begynner det å bli litt mer... hva skal man si? Jeg ble kasta ut i dette her for tre år siden, og da var absolutt alt nytt. Bare det å fly langt... oh my god! Det var bare så mange ting å ta innover seg, men nå begynner ting å bli litt mer normalisert. Det blir lettere å takle alle disse crazy tingene som skjer, sier hun.

TURNERER: Sigrid på Øya-festivalen i Oslo i august. Foto: Klaudia Lech

Crazy, indeed: Det er ikke alle forunt å oppleve alt som Sigrid har gjort i de snaue tre årene etter at debuten «Don't Kill My Vibe» ble en internasjonal pop-sensasjon i et døsig, norsk musikkmarked preget av to DJer fra Fana utenfor Bergen. «Don't Kill My Vibe» førte til priser som årets nykommer både under P3 Gull og Spellemann. Internasjonalt fikk hun EBBA-prisen for å ha nådd så bredt ut fra hjemlandet, og nasjonalt fikk hun Edvard-prisen med sin faste produsent Martin Sjølie.

Hun fremførte låten under Fredspriskonserten og ble flydd over til USA og England for å spille hos talkshow-stjerner som Jimmy Fallon, Graham Norton og James Corden. Sir Elton John har også snakket varmt om Sigrid, og da har vi ikke engang nevnt opptredener på prestisjefestivaler som Lollapalooza, Glastonbury og oppvarmerjobb for Maroon 5 på selveste Wembley!

Har det gått nesten litt for fort?

– Nei, vet du hva? Akkurat det der med for fort eller for sakte, det er ikke noe jeg kan kontrollere uansett. Det er på en måte den innstillingen jeg prøver å ha. For all del, noen ganger har det føltes overveldende, og jeg husker spesielt en gang det første året, i mai, da var jeg i USA fire ganger på tre uker, i skytteltrafikk frem og tilbake, og da tenkte jeg at dette er bare for mye. Men rett etterpå så var det gøy igjen, sier hun.

– Jeg tenker at jeg ikke ville ha gjort det på en annen måte. Vi er så heldige! Vi får bare se hvordan det går videre! Både jeg og hele teamet er veldig fokusert på det som skal skje fremover for å bygge en stabil, langsiktig karriere. Jeg er jækla ambisiøs da, men det viktigste for meg er å ha det bra, å ha det gøy. Når det ikke er gøy lenger, mister man kanskje litt av meningen med det, sier Sigrid og påpeker raskt at virker som om det er lenge til akkurat den følelsen dukker opp.

POPULÆR: Sigrid Raabe fotografert til et portrettintervju i VG Helg i fjor. Foto: Janne Møller-Hansen

– Jeg føler meg bare så ekstremt heldig og at jeg har et veldig rikt liv akkurat nå, både på opplevelser og på nære relasjoner. Klart det er tider da du er jævlig sliten, og du bare må jobbe videre. Men jeg synes at den prosentfordelingen av hva som er jobb og hva som er gøy er veldig god!

I disse snart tre årene av sin foreløpige karriere har hun jobbet tett med produsenten Martin Sjølie. Det var Kim Paulsen i Sigrids plateselskap, Petroleum Records, og hennes manager Geir Luedy som foreslo møtet mellom de to.

– Alt åpnet seg med Martin. Vi skrev «Don't Kill My Vibe» den første dagen i studio. Han har selv sagt etterpå at han gikk ut av studio og tenkte; tja, det var jo en ganske grei låt - eller han syntes den var bra, men kanskje ikke helt der oppe. Mens jeg satt igjen i studio og tenkte: yes! Jeg visste det at dette her må bli noe. For jeg hadde lett etter en egen sound, og med Martin fant jeg akkurat det jeg ville ha og hadde lett etter. Han er mer på produksjon og jeg på tekst og musikk, så fletter vi våre uttrykk inn i hverandre, forteller hun.

GULLVINNER: Sigrid etter å ha vunnet prisen som årets nykommer på P3 Gull i 2017. Foto: Frode Hansen

– Ikke dårlig for noen som opprinnelig ikke hadde tenkt å bli artist?

– Nei, men jeg hadde skrevet en låt, og så ble jeg Ukas Urørt i NRKP3 da jeg var 16 («Sun», red.anm.) - det var den første låten jeg skrev noensinne, så jeg ble kasta ut i det. Men mamma og pappa støttet meg hele veien og sa at dette gjør du bare så lenge du selv synes det er gøy. Og hvis du trenger en pause, så kommer du rett hjem igjen, alltid - når du vil, sier Sigrid som av og til får besøk av foreldrene på turné.

– De er bare stolte, de synes dette er dødsfett. De har støttet meg hele veien og er til stor hjelp. Det er fine folk, jeg er veldig glad i dem. Det var de som sa at jeg burde prøve meg med musikk, men det er likevel ingen som har pushet meg hjemmefra, sier Sigrid.



