JANUAR: Eric Saade og Nicole Falciani på Elle-galla i Stockholm på nyåret. Foto: Henrik Montgomery/TT / TT NYHETSBYRÅN

Nicole Falciani sønderknust over bruddet med Eric Saade

Den svenske influenceren (23) skriver på bloggen at «angsten spiser henne opp innenfra».

Popstjernen Eric Saade (29) og Nicole Falciani er ikke lenger forlovet. Nyheten ble kjent i helgen, da sistnevnte meldte til sine 316.000 følgere på Instagram at «livet ikke alltid blir som man har tenkt seg».

Selv om Falciani meldte at hverken hun eller Saade kom til å utdype bruddet, velger hun nå å gjøre nettopp det. På bloggen sin betror 23-åringen at hun aldri har hatt så vondt i hjertet sitt som nå, og at det er knust i tusen biter.

«Angsten spiser meg opp innenfra. Tårene slutter ikke å renne. Trykket i brystet blir hardere og hardere. Det føles som om jeg skal dø», skriver influenceren og legger til at «til og med det å puste gjør vondt».

Samtidig takker hun alle følgerne sine for støtte og oppmuntrende ord. Falciani forteller også at hun har bestilt time hos psykolog neste uke.

Hun skriver videre at øynene er hovne etter all gråten, at hodet verker og at sliter med å sove.

«Matlysten er borte, og hukommelsen svikter. Det kjennes som om jeg lever i et vakuum. Vet hverken ut eller inn», forklarer hun.

2018: Eric Saade og Nicole Falciani på QX-gallaen i Stockholm. Foto: Erik Simander/TT NYHETSBYRÅN

Paret forlovet seg nyttårsaften 2018 og skulle etter planen ha giftet seg i Italia i mai i år, men bryllupet måtte avlyses på grunn av corona.

På sin YouTube-kanal har Falciani vært åpen om forholdets utfordringer den siste tiden.

Saade har ikke uttalt seg offentlig om bruddet.

Saade er stor popartist i hjemlandet, og tidligere var han kjæreste med popstjernen Molly Sandén (27).

Han har ved flere anledninger opptrådt i Norge og er god venn med Tone Damli (32), som han sang den romantiske duetten «Imagine» med i 2011.

Svenske medier spekulerte den gang heftig i en romanse mellom popartistene, noe Damli avfeide som blank løgn. De falske ryktene resulterte i dette spøkefulle opptrinnet mellom Saade og Damlis daværende forlovede, Aksel Hennie (44):

Publisert: 20.05.20 kl. 14:06

