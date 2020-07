TUNG HISTORIE: Niklas Baarli mistet begge sine storebrødre. Nå forteller han sin historie. Foto: «En kveld hos Kloppen» / TV 2

Niklas Baarli mistet begge brødrene: – Behov for å snakke om det

Programlederen (31) åpner for første gang opp om sorgen over å ha mistet to storebrødre når han gjester programmet «En kveld hos Kloppen».

Baarli er gjest i premieren av sommerprogrammet, som har innspilling i programleder Solveig Kloppens hage, sammen med programleder Ingrid Gjessing Linhave og politiker Olaug Bollestad.

Det er under middagen at programleder Solveig Kloppen spør Baarli om brødrene, og han for første gang velger å åpne opp om den tunge historien.

– Det er først nå at jeg har begynt å bli klar for det. Jeg merker at jeg har fått litt behov for å snakke om det, sier Baarli i programmet.

Baarli ønsker ikke å kommentere saken ytterligere overfor VG, men er kjent med omtalen.

Til Kloppen og de andre gjestene forteller Baarli at storebroren Thomas gikk bort da han selv var i 7-årsalderen. Broren ble ifølge Baarli født med muskelsvinn, som endte med at hjertet til slutt stoppet da han var 19 år gammel.

TOK TIL TÅRENE: Programleder Niklas Baarli. Foto: TV 2

– Jeg var ikke i begravelsen, fordi man ble rådet til, eller det var mange smarte mennesker rundt som mente at jeg var for ung til å forstå det og sånn. Og det er jeg litt bitter for i dag, at jeg ikke fikk sagt ordentlig «ha det» til broren min.

Ifølge radioprofilen var familien flinke til å snakke om brorens sykdom.

– Når du er ung og vet du skal dø, trenger du jo mekanismer til å takle det. Som jeg husker det var han forberedt på at «nå er det over», den dagen det kom.

Men det som ble enda tøffere, var da storebroren Christian gikk bort som følge av rusmisbruk. Baarli beskriver broren som fantastisk, og lik ham selv.

PREMIERE: Her er Solveig Kloppen med gjestene Ingrid Gjessing Linhave, Olaug Bollestad og Niklas Baarli. Foto: TV 2

– Jeg og han hadde litt lik livsbane. Vi var ikke flinke på skolen og synes livet var røft. Christian hadde et rusproblem som varte i mange år, og var yrkeskriminell. Men så fikk han orden på livet sitt, fikk seg jobb og kjæreste, forteller Baarli i programmet før han legger til:

– Men så gikk kjæresten fra han, han mista jobben, ble tatt for å kjøre uten sertifikat. Helgen etter gikk han på fest, tok en gammel dose og døde av overdose. Det kom jo som et sjokk.

Det blir tårevåt stemning i Kloppens hage når Baarli forteller sin historie. Dette er første gang han forteller om det i en offentlig setting, men nå kjenner han at det er nødvendig. Tidligere har han forsøkt å legge lokk på det.

– Det har jeg nok. Og det er først nå i nyere tid at jeg har fått emosjoner. Når man først åpner krana er det vanskelig å skru av igjen, sier han i programmet og legger til:

– Jeg griner så mye at jeg ikke klarer stoppe.

Nylig ble det kjent at Baarli har fått ny jobb i «God kveld Norge» sammen med Marte Bratberg. Han har også en podcast sammen med forloveden Benjamin Silseth.

Publisert: 04.07.20 kl. 09:01

