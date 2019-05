IKKE I SUNNMØRE: Innspillingen av en hemmelig, internasjonal storfilm finner sted i Sunnmøre denne uken. Det er imidlertid ikke «James Bond», med Daniel Craig i hovedrollen, som filmes. Foto: Leo Hudson / TT NYHETSBYRÅN

Avkrefter «James Bond»-innspilling i Sæbø

Det er fortsatt uvisst hvilken storfilm som spilles inn på Sunnmøre denne uken.

TV 2 slo søndag fast at det var «James Bond» som var under innspilling Sæbø på Sunnmøre, etter at flere varebiler merket «Pinewood» og «Movie Makers» var rullet inn i bygda.

Linjeprodusent i produksjonsselskapet «True North», Per-Henry Borch, avviser imidlertid overfor Dagbladet at det er Daniel Craig og gjengen som er på plass.

– «James Bond»-fans og andre som setter seg i bilen og legger av gårde, vil bli skuffet. Derfor er det viktig at vi avkrefter dette, sier han til avisen.

Han ønsker imidlertid ikke å kommentere hvilken spillefilm som spilles inn, men bekrefter at den er «av et internasjonalt kaliber».

VG har fått innsyn i korrespondansen mellom Ørsta kommune og TrueNorth Norway AS. Der fremkommer det at produksjonsselskapet har fått løyve til å legge til den kommunale kaia på Sæbø 28. og 29. mai.

Selskapet har også fått tillatelse fra Statens vegvesen til å stenge fylkesvei 655 mellom Sæbø og Ørsta periodevis onsdag.

Det opplyses også om at filminnspillingen vil finne sted i området rundt butikkene på torget i Sæbø, samt rundt fergekaien. Det varsles også om at det vil være helikoptertrafikk under innspillingsdagene.

Selskapet skal ifølge e-posten ha leid flere lokasjoner i sentrum av Sæbø til filmscener. Produksjonen tar i bruk hotellet, antagelig Sagafjord hotell, som base for overnatting, matlaging og parkering.

