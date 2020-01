Foto: Faksimile

Britiske medier: Kongehuset «skuffet» og «sjokkert»

Ifølge flere britiske medier skal kongefamilien være «skuffet» og «sjokkert» etter Prins Harry og hertuginne Meghan offentliggjorde at de trekker seg fra kongelige oppgaver og ønsker å bli økonomisk uavhengige.

I den lange kunngjøringen skriver prins Harry og Meghan at det ligger mange måneder med grundig vurdering bak beslutningen om heretter å ha en mindre fremtredende rolle i kongehuset.

I stedet vil de jobbe med å utforme en ny arbeidsmodell for seg selv.

«Vi kommer til å trekke oss tilbake fra å være «seniormedlemmer» av kongefamilien», skriver de, samtidig som de presiserer at de også i fremtiden fullt ut skal støtte dronning Elizabeth (93) – som er prins Harrys bestemor.

Ifølge Daily Mail skal beslutningen ha blitt tatt uten at dronningen, prins Charles eller prins William visste om avgjørelsen før kunngjøringen ble offentliggjort i mediene.

– Knust

En anonym kilde fra det britiske kongehuset skal ha sagt til Daily Mail at de forstår at paret ønsker å gjøre noe annerledes, men mener at dronningen ikke fortjener å bli behandlet på den måten.

– Vi er knust, skal kilden ha sagt til den britiske avisen.

Også BBC og kongehusekspert Johnny Dymon melder at den britiske kongefamilien er «såret», og at det skal være en splittelse mellom Prins Harry, hertuginne Meghan og resten av kongefamilien.

HERTUGPAR: Megan og Harry er hertuginne og hertug av Sussex. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Det var onsdag kveld paret offentliggjorde at de trekker seg fra kongelige oppgaver og ønsker å bli økonomisk uavhengige.

De opplyser også at de vil tilbringe store deler av året i Canada.

Til BBC sier paret at de ønsker å oppdra sønnen med en takknemlighet for de kongelige tradisjonene han ble født inn i, men også gi familien rom til å konsentrere seg om det neste kapittelet.

