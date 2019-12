DET FØRSTE VG-BILDET: Ari Behn avbildet i forbindelse med at han fikk terningkast seks i VG for debutboken «Trist som faen». Foto: Pia Solberg

Hyllet Behn for bokdebuten: – Han var et nydelig menneske

Tinic Talén (68) bidro sterkt til å gjøre Ari Behn landskjent da hun ga ham seks på VG-terningen for debutboken «Trist som faen». Nå sørger hun over den avdøde forfatteren.

For mindre enn 10 minutter siden

1. juledag ble det kjent at Ari Behn er død, 47 år gammel. Det er litt over 20 år siden Behn gjorde seg bemerket med sin første bokutgivelse, en novellesamling.

VG skrev første gang om Ari Behn 5. juni 1999. Da hadde den rutinerte bokanmelderen Tinic Talén latt seg begeistre av den unge forfatteren fra Moss. Via forlaget Kolon debuterte han med novellesamlingen, som inneholder 15 fortellinger.

Les også: Kongehuset i sorg

TOPPDEBUT: Ari Behn avbildet sammen med regissør Thomas Robsahm under Haugesund filmfestival i september 2000. Behn viser stolt frem tatoveringen med VG-terningen og Tinic Taléns navn. Foto: Helge Mikalsen

– Det var en sjeldent god debutbok. Det er ikke mange som leverer på det nivået. Det er, og var, ikke så mye å finne for litteraturinteresserte unge menn. Behn var på den tiden en ung mann, som skrev fantastisk godt for unge menn. Novellesjangeren er krevende, men han behersket den veldig godt, sier Talén til VG.

– Det er fryktelig trist å høre at han er død. Sist gang jeg traff ham var på en julekonsert for noen år siden, sier Talén, som nå er pensjonist.

Behn var så begeistret for Taléns anmeldelse at han tatoverte terningen på høyre overarm, sammen med navnet til VGs anmelder. De to traff hverandre ved en rekke anledninger.

– Ari vil jeg beskrive som veldig ekte. Han var opptatt av deg når du snakket med ham. Han var et nydelig menneske, og en veldig høflig og sympatisk person. Det er forferdelig at han er borte, sier Talén.

Det er en oppfatning som tydeligvis deles av flere. På Twitter skriver Fredrik Skavlan følgende:

Trenger du noen å snakke med? Mental Helse kan nås på 116 123. Røde Kors kan ringes på 80033 321. Kirkens SOS: 22400040.

Slik så artikkelen om Ari Behn ut i VG i juni 1999. Nederst til høyre står anmeldelsen som førte til at Behn tatoverte VG-terningen med seks øyne på sin høyre overarm. Foto: Faksimile

Dette er bokanmeldelsen som sto på trykk i VG 5. juni 1999:

Bra som bare f ...

Noen ganger kommer de bardus på. Treffer deg rett i mellomgulvet og slår luften ut av deg. En slik bok er fortellingene til debutanten Ari Behn.

Jeg visste i hvert fall ikke at vi hadde et slikt fortellertalent gående løs her i landet. 26-åringen skriver som om han har levd minst fem lange liv, og gir til beste de tetteste øyeblikkene fra hvert av dem.

Mange av disse fortellingene er ikke på mer enn en side eller to, men sier alt eller i hvert fall så mye som trengs for at leseren kan tenke dobbelt så mange sider.

GA BEHN TOPPKARAKTER: Tinic Talén avbildet i 1997. Foto: VG

Det er rølpete og maskulint om en truck-kjører med fiskestang, om en gammel sjømann som ikke hadde vett til å daue der ute, om en slu biljardspiller, om døddrukne fotballpøbler på vei til og fra Old Trafford. «Nå skal det pules», skrålesynger gutta, før de spyr en gang til.

Og om de to kompisene i alpinheisen. Den ene sier til dama si at han elsker ski høyere enn henne. Etterpå drikker de varm sjokolade i skistua, og den andre sier: « Du skjønner det, Karoline. Vi bare er sånn. Og hvis vi ikke var sånn, ville vi heller ikke være gutter. » «Men det var bare tull og pjatt. Ingenting varer i lengden. Og vi vet jo det. Alle sammen. »

Tinic Talén, anmelder

Publisert: 26.12.19 kl. 04:43

Mer om

Flere artikler