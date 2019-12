FEST: Ari Behn og dronning Sonja. Bildet er fra regjeringens mottagelse i forbindelse med bryllupet i Trondheim i 2002. Foto: Knut Falch, NTB Scanpix

Ari Behns nære forhold til kongefamilien i nesten 20 år

Både gjennom og etter sitt ekteskap med Märtha Louise, utviklet Ari Behn et nært forhold til kongeparet – spesielt til dronning Sonja.

Høsten 2001 svirret ryktene om at Ari Behn og prinsessen hadde funnet tonen, og kort tid etterpå bekreftet de forholdet.

I forbindelse med forlovelsen i 2001, kalte samfunnsdebattant Kjetil Rolness Behn for «svigersønnen fra helvete» på spalteplass i Dagbladet.

Det var åpenbart at kongefamilien overhodet ikke var enige i det, påpeker historiker og forfatter Trond Norén Isaksen, som har skrevet seks bøker om kongehuset.

– Det virket som om han hele tiden hadde et veldig godt forhold til kongefamilien – noe som reflekteres i de veldig varme uttalelsene både kongeparet og kronprinsparet har kommet med nå, sier han.

Onsdag kveld kom nyheten om at Ari Behn har gått bort, 47 år gammel. Han etterlater seg tre døtre, som han har med prinsesse Märtha Louise.

VOKSENDE LYSHAV: Like etter klokken 20.30 var det fortsatt flere personer som la ned lys i Slottsparken til minne om Ari Behn. Foto: Hallgeir Vågenes

Spesielt nært forhold til Sonja

Behn har hatt et spesielt nært forhold til sin tidligere svigermor, dronning Sonja. Norén Isaksen sier at Behn ved flere anledninger har snakket om hvor mye han elsket henne.

– Han sa at hun kunne være streng mot ham og sette ham på plass når det trengtes, men det var åpenbart at de hadde mye å snakke om. De var nok på bølgelengde gjennom sin felles interesse for kunsten, sier forfatteren.

Han viser til at Behn, til tross for at han ble skilt fra Märtha Louise i 2017, feiret jul sammen med kongeparet på Kongsseteren samme år.

– Det virker som om han beholdt et veldig godt forhold til sin eks-svigerfamilie også etter skilsmissen.

I en pressemelding i forbindelse med skilsmissen skrev kongen og dronningen at det er mange som berøres når et ekteskap går i oppløsning.

GIFTET SEG: Fra bryllupet i Nidarosdomen i Trondheim fra 2001. Foto: Linn Cathrin Olsen

– Signaliserer at folk skal få elske hvem de vil

Norén Isaksen sier videre at kongeparet har vært veldig aksepterende overfor barnas valg av kjærester og ektefeller, som har blitt inkludert i familiebegivenheter – selv om ikke forholdene alltid var like langvarige.

– Det var nok et resultat av at de selv måtte vente ni år på å få gifte seg. De har vært klare på at deres barn har fått velge selv, og at de skal støtte dem uansett om det er en utenlandsk prinsesse, en sjaman, en forfatter eller alenemor.

– Hva mener du det signaliserer til det norske folk?

– Det signaliserer at folk skal få elske hvem de vil, og at det er kjærligheten som skal være avgjørende i den sammenhengen, sier Norén Isaksen.

Han understreker samtidig at Ari Behns rolle på mange måter har vært komplisert. Dette fordi han var en del av kongefamilien uten å være kongelig, på samme tid som han skulle ha en frittstående forfatterkarrière på siden.

– Det har vært en del kontroverser gjennom årene med ting han har gjort offentlig, som folk kanskje har sett på som upassende for et medlem av kongefamilien. Men kongeparet ga ham en veldig stor frihet til å utforske sine kunstneriske talenter, og til å forme sin karrière slik han selv ønsket - selv om han var medlem av kongefamilien i 15 år, sier forfatteren.









EN DEL AV FAMILIEN: Kronprins Haakon, dronning Sonja, Kong Harald, Ari Behn og kronprinsesse Mette-Marit, her fra turneen med Oslo Gospel Choir på Akershus Festning i 2002.

Behn i Se og Hør: – Veldig glad i dem

I et intervju med VG i oktober beskrev Behn forholdet til Märtha Louise som raust og godt. Han fortalte videre om sitt gode forhold til kongen og dronningen:

– De er besteforeldre til mine barn og jeg er veldig glad i dem, sa han.

Litt senere samme måned skrev Se og Hør at Ari Behn har hatt svært god kontakt med sin tidligere svigermor i tiden etter skilsmissen.

Ifølge kjendisbladet skal dronning Sonja og Behn ha hatt flere private møter sammen det siste året. De skal blant annet ha blitt observert på kunstutstilling i Vestfold i fjor sommer.

Behn har tidligere uttalt at Sonja er inspirerende, og at forholdet mellom dem er svært nært.

I et intervju med Dagbladet Magasinet etter bruddet sier Ari Behn at dronningen hjalp han med å kjøpe duftlys til badet i sitt nye hjem, og fortalte i den sammenheng at dronningen passet på ham.

Kongefamilien i sorg

Kongefamilien er i stor sorg. I en melding på Kongehusets nettsider skriver kong Harald at han og dronning Sonja at de er takknemlige for at de fikk lære ham å kjenne.

– Det er med stor sorg Dronningen og jeg har mottatt budskapet om Ari Behns bortgang. Ari var en viktig del av vår familie gjennom mange år, og vi bærer med oss varme, gode minner om ham, skriver kong Harald.

Kongeparet ber om at Behns familie får ro i den vonde tiden.

Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette-Marit skriver at Ari var en god venn, et kjært familiemedlem og en fantastisk onkel, som de delte mange av livets små og store øyeblikk med.

Kongefamilien sender tanker til døtrene Maud, Leah, Emma, prinsesse Märtha Louise og Aris nærmeste familie.









DELTOK I FORELDRENES BRYLLUP: Her er dronning Sonja og Ari Behn i bryllupet til Behns foreldre i Gamle Fredrikstad kirke i 2007.

