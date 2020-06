KAMERATER: James Bowen og gatekatten Bob ga en stemme for hjemløse og rusmisbrukere. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Gatekatten Bob er død: – Bob reddet livet mitt

Gatekatten Bob, som inspirerte den populære boken og filmen «A Street Cat Named Bob», er død.

Dødsfallet bekreftes i en felles uttalelse fra forlaget Hodder & Stoughton og forfatter og eier James Bowen.

I sitt siste farvel med gatekatten Bob sier James følgende: «Bob reddet livet mitt. Det er så enkelt som det. Han ga meg så mye mer enn kameratskap. Med ham ved min side fant jeg en retning og et formål som jeg hadde savnet. Suksessen vi oppnådde sammen gjennom våre bøker og filmer var mirakuløs. Han har møtt tusenvis av mennesker, rørt millioner av liv. Det har aldri vært en katt som ham. Og vil aldri gjøre det igjen. Jeg føler at lyset er ute av livet mitt. Jeg vil aldri glemme ham.»

«Bob var en ekstraordinær katt som levde et ekstraordinært liv, og han vil bli sterkt savnet», skriver forlaget.

Den rørende historien om hvordan gatekatten Bob redder livet til narkomane James starter i 2007. James var heroinavhengig og hjemløs på gaten i London da han fant katten Bob alene og skadet. James tok vare på Bob, og fikk med det en grunn til å stå opp morgenen. De to ble raskt uatskillelige, og med Bob ved sin side tok han sin siste metadondose. Og entret marerittet som følger når kroppen skal skilles med dop etter et langt forhold.

I 2017 møtte VG James Bowen og gatekatten Bob i London. Les om møtet her.

BOB: James beskriver den tidligere gatekatten som et lys i livet. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

Fra gaten til «Hollywood»

Det var i 2012 at forlaget Hodder & Stoughton ga ut James Bowens første bok «A Street Cat Named Bob».

Boken, som fikk terningkast fem i VG, solgte over fem millioner bøker. Sammen med oppfølgerne The World According to Bob, A Gift from Bob og The Little Book of Bob har bøkene solgt mer enn åtte millioner og blitt oversatt til over 40 språk, ifølge forlaget.

I 2016 kom spillefilmen om gatekatten Bob, med skuespiller Luke Treadaway i rollen som James. Bob spiller seg selv i filmen, og gatekatten vender også tilbake til lerretet senere i år i filmen A Gift from Bob, skriver Hodder & Stoughton.

SAMMEN: Bob reddet livet mitt, sier James Bowen. Foto: Nina Eirin Rangøy, VG

