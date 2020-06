GODE DAGER: Vanessa og Kobe Bryant på Oscar-utdelingen i Los Angeles i 2018, der han vant pris for beste animerte kortfilm. Foto: Danny Moloshok / Reuters

Vanessa Bryant har blokkert ektemannens fansider: – For vanskelig

Vanessa Bryant (38) mistet både ektemannen og en datter i flystyrten i januar.

Fem måneder har gått siden tragedien som kostet ni mennesker livet, deriblant basketlegenden Kobe Bryant (41) og datteren Gianna (13).

Vanessa, som sitter alene igjen med parets øvrige tre barn, har flere ganger gått ut på Instagram og uttrykt sinne, fortvilelse og enorm sorg over tapet. I en post i helgen, takker hun alle for kjærligheten hun føler seg overstrømmet med.

Samtidig skriver hun, på siden som er lukket for andre enn hennes 14,1 millioner følgere, at det er vondt å se andres bilder av Kobe og Gianna når hun besøker bildedelingstjenesten. I likhet med datteren Natalie velger hun derfor å skjerme seg så godt hun kan.

«Natalie og jeg har dessverre måttet blokkere fansider fordi det er for vanskelig å gå på nettet og konstant bli møtt av bilder som viser våre elskede – Gigi og Kobe – under vår «utforsk»-fane», skriver Vanessa.

Enken mener at de ved å blokkere fansidene bidrar til at Instagram forandrer algoritmene, slik at bilde av de avdøde ikke like hyppig dukker opp i «feeden».

«Vi elsker dere alle, men vær så snill og forstå at vi måtte gå til dette skrittet i vårt forsøk på å helbredes, ikke fordi vi ikke setter pris på kjærligheten fra dere», runder hun av med ifølge Huffington Post.

Vanessa har offisielt saksøkt helikopterselskapet som sto for flygingen av helikopteret som styrtet. Påstanden er at helikopterselskapet og piloten deres, Ara Zobayan, som fløy Sikorsky S-76B-maskinen, ikke utviste god nok dømmekraft på ulykkesdagen.

Ulykken skjedde i tett tåke i Calabasas i California 26. januar.

Publisert: 15.06.20 kl. 13:51

