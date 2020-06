KJENDISPAR: Lene Marlin og Kåre Conradi venter barn. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Lene Marlin og Kåre Conradi venter barn: – Vi er overlykkelige

Artist Lene Marlin (39) delte søndag kveld på sin Instagram-profil at hun venter barn med samboeren Kåre Conradi (48).

På sin offisielle Instagram-konto annonserer Lene Marlin (39) at hun venter barn.

Hun avslører nyheten med et bilde av hun selv og samboeren Kåre Conradi, med et hjerte plassert over den voksende magen.

Under bildet skriver hun «Baby i magen. Vi er overlykkelige og gleder oss sånn til å møte den lille».

Innlegget har rett før klokken 23.00 mandag kveld over 2700 likerklikk, og 277 har kommentert under innlegget med sine gratulasjoner.

Lene Marlin og Kåre Conradi bekreftet i 2008 at de var samboere, etter et års taushet.

Publisert: 15.06.20 kl. 22:58

