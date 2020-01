I STORMEN: Hertuginne Meghan og prins Harry i Sør-Afrika i fjor høst. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Piers Morgan hudfletter prins Harry og hertuginne Meghan: – Bortskjemte og hyklerske

Den kontroversielle TV-profilen Piers Morgan beskylder Harry for å gråte krokodilletårer – og sier prinsen vraker hjemlandet for «å gjøre kona si fornøyd».

Piers Morgan (54) er beryktet for sine nådeløse ytringer og tidvise sleivspark i den ene og den andre retningen. Nå har han i kvasse ordelag brettet ut hva han mener om prins Harry og hertuginne Meghan, og deres omstridte beslutning om å trekke seg ut av kongehuset og flytte til Canada.

Den lange kraftsalven er publisert i Daily Mail, den britiske tabloidavisen som Harry og Meghan har gått til søksmål mot, både for å ha publisert private brev og for telefonavlytting. Det er også i denne storavisen Meghans far, Thomas Markle (75), gjentatte ganger har uttalt seg kritisk om datteren og svigersønnen.

«Spar meg krokodilletårene, Harry, du MÅTTE ikke trekke deg ut. Du valgte å vrake dronningen, monarkiet, militærkollegene og landet ditt ... for å bli en kongelig Kardashian og gjøre Meghan fornøyd», skriver Morgan, kjent fra en rekke medier og TV-show – deriblant «Piers Morgan Live» på CNN.

Han sikter med det til Harrys ferske tale, der han under et veldedighetsarrangement i helgen forklarte at situasjonen er «svært vond for ham», men at det «ikke var noe annet alternativ» enn å handle som han og kona har gjort.

Morgans utbroderinger er syrlige og ironiske fra ende til annen. Han slakter prinsens og hertuginnens antydninger om at media har store deler av skylden for at de ikke orker presset lenger. Morgan mener det ikke kan være sjokkerende at media stiller spørsmål ved at det skal ha blidd bladd opp mange millioner kroner til «baby shower», eller at hyppig bruk av privatfly står i kontrast til påstått klimaengasjement.

TV-kjendisen, også kjent som dommer i «America’s Got Talent» og «Britain’s Got Talent», mener også at paret må tåle fokus på at de skal ha brukt 25 millioner kroner på oppussing av hjemmet de nå delvis flytter ut fra.

Morgan mener for øvrig at britiske medier uttrykte positivitet og entusiasme over å få Meghan, med sine afroamerikanske røtter, inn i kongehuset.

«Så på vegne av alle avskyelige, britiske medier beklager jeg at vi har stilt disse to rike og privilegerte, offentlige menneskene til et slags ansvar», skriver Morgan sarkastisk.

MEDIEREBELL: Piers Morgan, her under en prisutdeling i Beverly Hills i fjor. Foto: O'Connor/AFF-USA.com / AFF

Morgan beskriver Harry og Meghan som to «bortskjemte og hyklerske» mennesker som forsøkte å presse dronningen og monarkiet på en måte som ville sikre dem i både pose og sekk.

«I stedet er bløffen avslørt, og de er blitt bedt om å pakke sakene sine», skriver 54-åringen.

Morgan stiller seg svært undrende til Harrys uttalelser om at han og Meghan som nygifte var spente og håpefulle – og ivrige etter å tjene kongehuset. TV-profilen får ikke det til å stemme med at beslutningen om å trekke seg ut kommer etter «mange måneder med nøye overveielse».

«Riktignok er ikke jeg verdens beste matematiker, men de giftet seg i mai 2018, og nå er det januar 2020. Så i løpet av bare 18 måneder har de gått fra ivrig tjenestelyst til å trekke seg ut.»

Morgan mener at Harrys angivelige ønske om et tilbaketrukket og roligere liv, er en illusjon. Heretter vil hertugparet leve som en kongelig Kardashian-familie, mener han.

«Du har kastet bort alt til fordel for store penger og din kones filmkarriere», skriver Morgan.

Nylig ble det kjent at Meghan – tidligere skuespiller i TV-serien «Suits» – har fått et oppdrag i regi av Disney.

