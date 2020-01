BRILLELØS: Ingen i «Brille» har synlige synshjelpemidler. Heller ikke programleder Einar Tørnquist. Foto: TVNORGE

TV-anmeldelse «Brille»: Brillefint

Ny innfatning. Samme gode styrke.

«Brille»

Humor- og kunnskapsprogram

Programleder: Einar Tørnquist

Premiere 28. januar kl. 21.30

Sendes tirsdager på TV Norge

Nei, du trenger ikke nye briller. Harald Eia har ikke blitt blid, jovial og fått hår. Einar Tørnquist, det største gliset i norsk samtidsunderholdning, har tatt over tøyseprogrammet man også kan lære noe av.

«Brille» er et program som er så NRK at man ikke skjønner hvorfor det har reklamepause og sendes på TVNorge. Spesielt ikke når det fremdeles er befolket av folk med varierende fast tilknytning til nettopp statskanalen.

I denne norske versjonen av QI er Tørnquist mer intellektuelt raus enn den mer, må det være lov å si, passe besserwissende Eia.

I første program skal Mikkel Niva, Dag O. Hessen, Henriette Stenstrup og Lars Berrum finne ut hvem som er den morsomste skoleflinke. Ingen av dem bruker briller. I program to kommer Erik Solbakken, Live Nelvik, Hans Olav Brenner og Mikkel Niva (igjen). Det er bare folk med østlandsdialekt som er med. Det er som oftest bare én kvinnelig deltager. Ingen har synlige briller. I dette litt trange miljøet skal Einar Tørnquist tar en Bård Tufte og hoppe etter sin Jon Almaas, altså tidligere «Brille»-sjef Harald Eia.

Det gjør han selvsagt som alt annet han er med på: Smørblidt og intelligent. Og bedre. Tørnquist er flink til å forklare, som den læreren du likte så godt fordi hen var smart uten å hovere. Oppgavene er hverken enklere eller vanskeligere i Eia-tiden. Første program tar blant annet for seg rare tegn og bokstaver og spørrreundersøkelseprogrammet «Hva er det mest irriterende at kjæresten din gjør?» (Selvsagt at noen svarer nei på om «er noe galt».)

I andre formidles relevant allmennkunnskap om borneiske steinsoppfrosker, riktig bruk av kamuflasje for å ta seg inn i maurtuer og hvorfor sitrusfrukter kommer i ulike farger på nettet.

Stemningen er lun. Fremdeles lærer man og ler av ting man ikke klarer å gjenta når man vil imponere folk i andre settinger, om man er en som liker å imponere med humorkunnskap.

Det er uansett umulig å være sur i samme TV-rom som Tørnquist. Her skinner han sammen med gjestene, og da spesielt podkastpersonlighetene Niva og Berrum. Førstnevnte fra henholdsvis landets mest populære sådan. Sistnevnte fra landets dokumentert morsomste podkast slår blant annet til med en nydelige filosofiske betraktning rundt sjiraffer.

Egentlig varer programmene litt for lenge. Og det er, som sagt, alltid litt rart når folk som helt åpenbart er best uten sponsede pauser, likevel må introdusere reklame. Samtidig kan første program by på hylling av norsk kultur fra den danske ambassadøren som vil få medlemmer av diverse partier til å starte den lange valgkampen allerede nå. Vinnerlaget er for øvrig de som programlederen liker best. Det er vel det eneste «usympatiske» her.

Så kan man selvsagt under over hvorfor mannlige programledere alltid blir erstattet av andre mannlige programledere. Dét må man nok ha andre briller for å forstå.

Anmelderen har fått sett to episoder.

Publisert: 28.01.20 kl. 18:53

