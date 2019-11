Foto: Joe Giddens / PA Wire

Prins Harry og hertuginne Meghan dropper kongelig julefeiring

Det royale paret har bestemt seg for ikke å delta i den tradisjonsrike julefeiringen med kongefamilien, og feirer høytiden med hertuginne Meghans mor.

Det bekrefter Buckingham Palace i en uttalelse onsdag, ifølge en rekke medier.

– De kongelige høyhetene vil feire høytiden som en ny familie i år, sammen med hertuginnens mor Doria Ragland, heter det i uttalelsen ifølge People.

Videre skriver Buckingham Palace at Meghan og Harry har tilbrakt de siste to julehøytidene med kongefamilien på Sandringham.

– Denne avgjørelsen er i tråd med presedens som tidligere har blitt satt av andre medlemmer i kongefamilien, og har fått støtte fra Hennes Majestet Dronningen.

Blant annet feiret hertuginne Kate og prins William med Middleton-familien i 2012.

I slutten av oktober ble det kjent at hertuginne Meghan og prins Harry tar seks uker fri fra offentligheten. Pausen var for å få mer tid sammen som familie, bekrefter Buckingham Palace i onsdagens uttalelse.

Paret har vært utsatt for et hardt press etter at de giftet seg og ble foreldre.

I et TV-intervju i regi av ITV forteller hertuginnen blant annet at hun synes det har vært vanskelig å kombinere sin nye rolle som mamma for Archie med de offisielle oppdragene.

