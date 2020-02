PÅ TURNÉ: Elton John turnerer for tiden i Australia og New Zealand. Foto: Matt Crossick / PA Wire

Elton John måtte avbryte konsert: – Jeg er svært opprørt

Den britiske superstjernen brøt søndag sammen på scenen i New Zealand etter å ha mistet stemmen.

Oppdatert nå nettopp

På Instagram forteller artisten at han ikke klarte å fullføre konserten etter at han fikk påvist lungebetennelse tidligere samme dag.

– Jeg vil takke alle som kom på kveldens konsert i Auckland. Jeg fikk påvist lungebetennelse tidligere i dag, men var fast bestemt på å gi dere det beste showet jeg kunne, skriver veteranen og legger til:

– Jeg spilte og sang av hele mitt hjerte, til stemmen min ikke lenger bar. Jeg er skuffet, svært opprørt og lei meg. Jeg ga alt jeg hadde.

Den britiske popkongen turnerer for tiden i Australia og New Zealand med «Farewell Yellow Brick Road», og hendelsen søndag skjedde på Mt Smart Stadium i byen Auckland på New Zealand, skriver Reuters.

Her måtte han hjelpes fra scenen etter å ha forsøkt å fremføre låten «Daniel», skriver New Zealand Morning Herald. Stjernen skal flere ganger ha fortalt publikum at han ikke visste hvor lenge han kunne holde det gående, skriver avisen.

Elton John vant forrige uke Oscar for beste originalsang for «(I'm Gonna) Love Me Again» fra filmen «Rocketman».

Publisert: 17.02.20 kl. 05:32 Oppdatert: 17.02.20 kl. 05:43

