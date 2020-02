Marcus Kabelo Møll Mosele, bedre kjent som «Kamelen». Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

«Kamelen» fengslet igjen – siktet for ran og knivtrusler

Bergensrapperen varetektsfengsles i fire uker for å hindre at han begår nye lovbrudd. Selv føler han seg urettferdig behandlet av politiet.

Marcus Kabelo Møll Mosele (27), som går under artistnavnet «Kamelen», ble pågrepet av politiet i Bergen tirsdag.

Han er siktet for blant annet et ran begått med pepperspray og trusler med kniv.







Retten beskriver handlingene som alvorlige, og mener det er overveiende sannsynlig at 27-åringen vil begå nye straffbare handlinger dersom han løslates.

Siktelsen fra Bergen tingrett legger særlig vekt på antallet domfellelser mot Mosele; fem i perioden 2012 til 2019.

Blant annet ble han i november 2014 dømt til to års fengsel, hvorav fem måneder betinget, for blant annet voldsepisoder på byen. I oktober 2016 ble han dømt for nye voldshendelser og trusler.

Forsvareren: – Har ikke kjennskap til saken

Artistens forsvarer, advokat Kathrine Liland, sier til VG at Mosele ikke erkjenner straffskyld.

– Grunnen til at han er fremstilt for varetektsfengsling, er en episode som skal ha skjedd mandag der han nå er siktet for ran eller medvirkning til ran. Han erkjenner ikke straffskyld og har ikke kjennskap til saken, sier Liland.

På spørsmål om hvordan klienten hennes har det nå, svarer hun:

– Han er selvfølgelig skuffet over at han ikke ble hørt, og over at han ble varetektsfengslet.

– Han vet at han har et stort publikum i alle aldersgrupper, sånn at det er uheldig at han blir koblet til en sånn sak – spesielt når han føler at han ikke har noe med det å gjøre, tilføyer forsvareren.

Liland mener grunnlaget for siktelsen er for tynt, og at politiet burde ha gjort flere etterforskningsskritt før Mosele ble varetektsfengslet.

Hun viser også til at fornærmede i saken skal ha navngitt en annen gjerningsperson, som ikke har blitt avhørt av politiet.

– Han (Mosele, journ.anm.) sa i retten i dag at han føler rettssikkerheten er dårligere for ham enn andre. Han opplever vel kanskje at politiet har lettere for å pågripe ham enn andre, sier hun.

Påtaleansvarlig: – Etterforsker bredt

Påtaleansvarlig Jørgen Henriksen sier til VG at de har notert seg merknadene forsvarer Liland kom med i fengslingsmøtet.

Han understreker at de etterforsker alle omstendigheter rundt det angivelige ransforholdet.

– Politiet etterforsker bredt og innhenter bevis både for skyld og uskyld. Om siktede føler seg lettere utsatt for pågripelser enn andre, får stå for hans egen regning, sier Henriksen.

Han tilføyer at politiet har pågrepet og begjært siktede fengslet grunnet fare for nye straffbare forhold.

– Den vurderingen har tingretten sluttet seg til.

Rømte fra varetekt i 2015

Artisten ble for alvor kjent da han sommeren 2015 rømte fra varetekt mens han ventet på å sone. Samtidig slapp han låten «Si ingenting», og spilte inn låter med andre norske rapartister.

Mosele var på rømmen i to måneder før han ble pågrepet av politiet.

I 2018 ble han nominert til Spellemannsprisen i klassen årets gjennombrudd.

Publisert: 21.02.20 kl. 19:03

