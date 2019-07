FORLOVET: Paret ble først sammen i 2004. Paret har ett barn sammen. Foto: Helge Mikalsen

Jan Fredrik Karlsen og Janne Formoe har forlovet seg

Etter mange år med frem og tilbake har paret endelig bestemt seg for å dele resten av livet sammen.

Søndag feiret paret bursdagen til Formoe. Da valgte Karlsen å stille det store spørsmålet, og fikk ja.

– For en glede å feire vår forlovelse på hytta vår i Mandal med våre beste venner og familie. For en lykke og for en dag, skriver Karlsen i en SMS til VG.

Paret møttes under en «Senkveld»-innspilling hos Thomas Numme og Harald Rønneberg i 2004. I februar stilte det nyforelskede paret opp i sitt første intervju i «Senkveld»-studio etter at de hadde blitt sammen for femte gang.

Det har vært en kronglete vei, med mange brudd og andre kjærester underveis. Første gang paret gjorde det slutt, var i 2007, da deres felles datter Felicia var ett år gammel.

Da de ble sammen for fjerde gang våren 2013, sa en forelsket Karlsen til VG:

– Jeg har kommet til den konklusjonen at Janne er min store kjærlighet. Det beskriver vel egentlig alt. Etter ni år har jeg og mine følelser, min kropp, mitt intellekt – mitt alt – blitt enige om at det er min store kjærlighet. Jeg vil beskrive det som en fantastisk kjærlighetshistorie. Det er helt rått at det er sånn. Det ligger mye historie i oss.

Etter at de to hadde gjort det slutt for fjerde gang, høsten 2013, uttalte Formoe til VG at de fortsatt var gode venner. Høsten 2018 ble paret sammen igjen, etter at det ble slutt mellom Karlsen og hans daværende kjæreste.

