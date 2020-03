HOLDER FORTET: Kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon, her avbildet i Berlin i oktober. Foto: Ola Vatn/VG

Kronprinsesse Mette-Marit: – Måtte dagene bli lettere snart

Kronprinsessen hilser hjemmefra, med en spesiell henvendelse til alle som har blitt syke.

Fredag kveld la Mette-Marit ut en rekke bilder av seg selv og kronprins Haakon på Instagram, med følgende tekst:

«God fredag❤️. Her kommer noen bilder herfra i denne spesielle tiden. Hos oss er det hjemmekontor, telefonmøter, lekser, turgåing, bading og rutiner som holder moralen oppe. Haakon, barna og jeg sender mange gode tanker til alle som på hver sine vis holder hjulene i gang om dagen. En ekstra hilsen til dere som føler dere mer ensomme nå. Og til alle som har blitt syke: Måtte dagene bli lettere snart.»

Kronprinsessen foreslår også at de som trenger boktips kan ta for seg John Irving, særlig hans «Last Night In Twisted River».

«Irving skriver så levende historier at man kan unne seg å være midt i et annet univers en stund, og det er vel noe vi alle trenger nå.... En liten pause», skriver hun.

