SAKSØKER AVIS: Britenes prins Harry og hertuginne Meghan. Foto: Mark Large/Daily Mail / PA Wire

Prins Harry ut mot tabloidavis: – Min største frykt er at historien skal gjenta seg

Prins Harry og hertuginne Meghan saksøker avisen Mail on Sunday for publiseringen av et håndskrevet brev hun sendte til faren.

I en omfattende uttalelse som er gjengitt av Sky News i sin helhet sparer ikke den britiske prinsen på kruttet. Selv om han understreker viktigheten av en fri og uavhengig presse, etterlyser han medier som er mer ansvarlige.

– Dessverre har min kone blitt et av de siste ofrene for en britisk tabloidpresse som kjører kampanjer mot enkeltindivider uten tanker på konsekvensene - en hensynsløs kampanje som har eskalert det siste året, gjennom hele svangerskapet og mens hun oppdrar vår nyfødte sønn.

Bakgrunnen for den skarpe uttalelsen er at paret har gått til det uvanlige skrittet å saksøke den britiske tabloidavisen Mail on Sunday.

Årsaken er at avisen publiserte et håndskrevet brev som hertuginnen hadde sendt til faren – et anstrengt forhold som har vært mye omtalt de siste årene, også i norske medier.

Han skriver videre at det er en «menneskelig pris for denne nådeløse propagandaen, spesielt når den bevisst er falsk og ondsinnet».

– Jeg kan ikke beskrive hvor smertefullt det har vært.

Han skriver at årsaken til at de nå tar rettslige skritt er at de til nå ikke har kunnet rette opp de gale fremstillingene som har blitt publisert i enkelte medier. Han anklager videre mediene for å ha utnyttet dette.

– Selv om dette kanskje ikke er det tryggeste å gjøre, så er det det riktige. Fordi min største frykt er at historien gjentar seg. Jeg har mistet min mor, og nå ser ser jeg at min kona blir offer for de samme mektige kreftene.

Publisert: 01.10.19 kl. 21:12