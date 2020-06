BESØKTE NORGE: Tom Petty var blant artistene som gjestet festivalen Norwegian Wood i Frognerbadet i 2012. Foto: Jan Petter Lynau

Rockestjernens familie raser mot Trump etter bruk av låt

Hitlåten til den avdøde rockestjernen Tom Petty ble avspilt som en del av valgkampanjen til Donald Trump. Det får familien til å reagere.

President Donald Trump holdt natt til søndag sitt første velgermøte på flere måneder i Tulsa i Oklahoma. Gjennom hele lørdagen var det tidvis amper stemning mellom hans tilhengere og motdemonstranter.

Helt i begynnelsen av folkemøtet ble en av den avdøde rockestjernens Tom Petty største hitlåter, «I Wont Back Down», spilt av inne på arenaen. Dette reagere familien kraftig på.

I en twittermelding fra musikerens egen konto skriver de at «Trump hadde på ingen måte tillatelse til å bruke sangen til å fremme en kampanjen som etterlater altfor mange amerikanere».

Familien har nå sendt et formelt brev der de ber om å stoppe bruken av låten. I twittermeldingen skriver de at låten blir brukt i en kampanje som ikke står overens med den avdøde artistens verdier.

«Tom Petty og hans familien står imot rasisme og all form for diskriminering. Tom Petty ville aldri at låten hans skulle ha blitt brukt i en kampanje av hat. Han likte å samle mennesker» står det i meldingen.

Videre skriver familien at de tar avstand fra bruken av låten.

«Vi vil gjøre det klart at vi mener at hver og en står fritt til å stemme som de vil, tenke som de vil, men Petty-familien står ikke for dette. Vi tror på Amerika og vi tror på demokrati. Men Donald Trump representerer ikke disse idealene».

Tom Petty var 66 år gammel da han fikk hjertestans i sitt hjem i Malibu i California i oktober 2017. Dødsårsaken var en overdose av forskjellige medisiner, opplyste familien, som var sikker på at overdosen var et uhell.

Petty slo igjennom sammen med The Heartbreakers med låten «Breakdown» i 1976 og befestet for alvor sin posisjon i rockens øverste divisjon med den tredje studioutgivelsen «Damn the Torpedoes» fra 1979.

Han innkasserte opp gjennom karrieren blant annet tre Grammy-priser og ble innlemmet i Rock and Roll Hall of Fame i 2002.

Tom Petty var også med i supergruppen Traveling Wilburys, sammen med George Harrison, Jeff Lynne, Roy Orbison og Bob Dylan.

