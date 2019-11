ETTERTRAKTET: Kylie Jenner, her på MET-gallaen i New York i mai. Foto: Jennifer Graylock / PA Wire

Fikk ett års fengsel etter å ha skremt Kylie Jenner

Mannen som i forrige måned hamret løs på døren hjemme hos Kylie Jenner (22), er dømt.

Inntrengeren ble ilagt besøksforbud mot realitystjernen etter pågripelsen i oktober. Nå er det også klart at han må tilbringe ett år bak murene, dømt for å ta tatt seg inn på en annens eiendom – samt for å ha tatt med seg en glasspipe inn i varetekt.

Dommen falt i Los Angeles tirsdag, melder TMZ.

Ifølge rettsdokumenter som nettstedet tidligere har fått innsyn i, kom mannenseg helt inn på eiendommen til den styrtrike TV-kjendisen – best kjent fra «Keeping Up With The Kardashians». Der skal han ha blitt stående å banke aggressivt på døren, før han ble tatt hånd om av en sikkerhetsvakt og senere arrestert.

Den uanmeldte gjesten skal ha sagt at han var der for å møte Kylie, og at han krevde å få snakke med henne. Mannen skal ha vært ruspåvirket og hatt med seg samme glasspipe som han nå er dømt for å ha tatt med inn i fengselet.

«Stalkeren» skal ha innrømmet skyld i retten. Han er i tillegg ilagt tre års prøvetid og et forbud mot å komme nærmere enn om lag 100 meter til nabolaget i Hidden Hills, der den berømte 22-åringen bor.

Om ettbarnsmoren Kylie selv var hjemme, er uvisst. TV-profilen, som har over 150 millioner følgere på Instagram, har ikke uttalt seg offentlig om saken.

22-åringen, best kjent fra «Keeping Up With The Kardashian», ble nylig singel etter at forholdet til barnefaren, rapperen Travis Scott (28), tok slutt.

