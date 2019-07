Herman Tømmeraas snakker om livet som skuespiller i et intervju med VG. Foto: Kyrre Lien

Herman Tømmeraas – en voksen i ungdomsklær

«Skam»-skuespilleren Herman Tømmeraas drømmer om en internasjonal karriere, men akkurat nå nøyer han seg med lille Norge og 1,7 millioner følgere på Instagram.

Da Herman Tømmeraas (22) var i militæret, var han nettopp ferdig med serien «Skam» og rollen som «Penetrator Chris». En dag sto han vakt utenfor kongens sommerhus på Bygdøy. Med rett rygg og et stramt uttrykk gledet han seg over sommeren som var rett rundt hjørnet.

Plutselig kommer to unggutter joggende. Tømmeraas er like stram i masken mens han overhører de to. Den ene snur seg og sier: «Neimen, er ikke det han Skam-fyren a?», før den andre ser bort og svarer: «Jo! Hah! Sånn gikk det med karrieren hans!»

Internasjonal suksess

To år senere har Herman Tømmeraas over 1,7 millioner følgere på Instagram. Astrid S har 494 000 følgere, for å sammenligne.

Skuespilleren er nå aktuell med ungdomsserien «Semester», som ble skapt av Ulrik Imtiaz Rolfsen og Alexander Johansson som et uavhengig prosjekt. Den er solgt til kanaler i Danmark, Sverige og Finland, samt norske NRK, hvor man kan se de to første sesongene.

Allerede i utviklingsfasen fikk Tømmeraas bidra med egne manusideer, noe som gjorde han enda mer gira på å fortsette med «Semester». Til høsten kommer sesong tre av den suksessrike serien, og selv om plottet er nokså hemmelig lirer Tømmeraas og Rolfsen av seg en liten teaser:

– Det handler jo om å treffe voksenlivet med trynet først, fra ti meters høyde liksom.

Produsent av «Semester» Ulrik Imtiaz Rolfsen sammen med Herman Tømmeraas i Oslo. Foto: Kyrre Lien

Å treffe voksenlivet

– Men har du truffet voksenlivet, Herman?

– Jeg har ikke truffet bakken ennå, eller bunn, eller toppen? Jeg vet ikke helt hvor det går, men jeg har ikke truffet noe ennå.

For i roller som «Penetrator Chris» i «Skam» og «Erling» i «Semester», har Tømmeraas blitt god til å spille ungdom, men hva skjedde egentlig med hans egen ungdomstid? Nå er han også aktuell i nok en ungdomsserie, nemlig «Ragnarok», som blir første norskspråklige Netflixserie.

– Savner du ungdomstiden?

– Ja, og nei. For jeg digger å ikke gjøre noe, men jeg elsker å gjøre masse. Derfor er vel all denne jobbingen midt i blinken, sier han til VG.

Lite festing

Selv med kjendisstatus, lar han seg ikke vippe av pinnen. I motsetning til mange andre 22-åringer er nemlig fest og byen langt nede på hans prioriteringsliste.

– Nei, det er ikke så sykt mye party om dagen, sier en leende Tømmeraas.

Han forteller at det stort sett går i jobb, familie og kjæreste, og det er denne kjæresten, Amalie Snøløs, som hjelper han å holde beina på jorda. Tømmeraas møtte tidligere «Farmen» og «Skal vi danse»-deltager Amalie Snøløs tidlig i 2018. Nå har de vært kjærester i halvannet år, og det går fortsatt som en drøm.

Herman Tømmeraas er lykkelig i forholdet med Amalie Snøløs. Foto: Kyrre Lien

Kjærestelivet

– Amalie er fantastisk. Det kan være krevende når vi har så like jobber, men hun er så flink til å få oss til å koble av. Hun ber meg legge ned mobilen og jobbtanker, og foreslår stadig at vi gjør helt andre ting sammen – som roadtrips eller turer ut i Europa. Hun er god der.

Det ble nylig kjent at Snøløs har kjøpt sin første leilighet i Gamle Oslo, men om paret skal bo sammen er fortsatt usikkert.

– Det blir naturlig for meg å flytte til Oslo, hvert fall. Det er her jeg jobber, og det er ikke langt fra familie, venner og andre prosjekter, forteller Tømmeraas.

Drømmen om utlandet

Men hvis han skal være helt ærlig er ikke Oslo drømmestedet, for aller helst vil han bo blant skyskraperne i New York.

– Jeg kunne flytta på dagen! Det er en så fet by, og virker så kult å bo der – bare for «the sake of it», men Oslo er nok best som det er nå.

Med så mange utenlandske følger er det naturlig for Tømmeraas å se til andre land. Innimellom går han på auditioner for internasjonale roller, samtidig som han lager «self tapes» på engelsk, bare i tilfelle noe skulle klaffe.

– Men jeg tror virkelig ikke jeg har språket til det! Engelsken min strekker bare ikke til som det er nå. Kanskje jeg kunne spilt en engelsk rolle med gebrokken norsk aksent, men det er så vidt, forteller Tømmeraas.

Herman Tømmeraas drømmer om en internasjonal karriere, men sier han er nødt til å jobbe med språket først. Foto: Kyrre Lien

Happy her

Likevel er han storfornøyd med livet sitt i Norge, og mener det ikke er noe hast med den store Hollywood-karrieren. Å spille roller som Erling i Semester er fortsatt noe av det morsomste han gjør.

– Det er ikke sånn at jeg må gjøre et oppdrag i LA for å bli happy. Det kan være at å jobbe som vi gjør nå er mer enn nok for at det skal være gøy.

Publisert: 05.07.19 kl. 10:37